"Qui veut gagner des millions ?" mardi 13 janvier 2026 sur TF1, les invités d'Arthur (vidéo)

Mardi 13 janvier 2026 à 21:10 sur TF1, Arthur présentera un nouveau numéro du jeu "Qui veut gagner des millions ?" dans lequel des personnalités vont jouer au profit d'associations.

Dans le somptueux cadre du Palais Brongniart, place à une soirée où se mêlent culture générale, humour et solidarité.

Arthur accueille cinq duos de personnalités venues se mesurer aux questions du jeu culte, pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur.

Philippe Lacheau et Gérard Jugnot misent sur l'association Princesse Margot

Dany Boon et Michel Boujenah soutiennent la Fondation Children Action.

Jean-Pierre Foucault et Isabelle Ithurburu défendent l'ONG Seaja.

Pablo Mira et Bérengère Krief s'engagent pour l'association Tout le monde contre le cancer.

François Berléand et Stéphane De Groodt jouent pour l'association Petits Princes.

Préparez-vous à vibrer, rire et encourager les duos de personnalités car cette soirée est placée sous le signe de la générosité et de l'engagement.

Qui selon vous aura le dernier mot ?

Extrait vidéo

Cette fois, Jean-Pierre Foucault est de retour mais de l’autre côté du plateau, et avec Isabelle Ithurburu...

Suivez nous...