"Le Grand Échiquier" rend hommage à Claude François mardi 13 janvier 2026 sur France 2, les artistes et invités présents

Mardi 13 janvier 2026 à 21:10, France 2 vous proposera une soirée d’exception consacrée à l’une des grandes icônes populaires de la chanson française : Claude François.

Cette édition spéciale du Grand Échiquier, présentée par Claire Chazal et André Manoukian, prendra place dans le cadre prestigieux de l’Opéra royal du château de Versailles, accompagné par l’Orchestre de l’Opéra Royal dirigé par Victor Jacob et fait exceptionnel les 200 chanteurs de la chorale Spectacul’Art dirigée par Vincent Fuchs.

Tout au long de cette soirée, l’histoire, le destin et la personnalité hors norme de Claude François seront racontés. Chanteur, danseur, producteur et showman visionnaire, il a révolutionné la scène musicale française en inventant une nouvelle manière de se produire sur scène et à la télévision.

Disparu tragiquement à seulement 39 ans, il a suscité un engouement populaire sans précédent, jusqu’à l’hystérie, et continue de marquer durablement toutes les générations.

Pour rendre hommage à cet artiste unique et à ses inoubliables chansons une pléiade d’invités d’exception sera réunie tout au long de la soirée avec notamment :

Alain Chamfort, qui fit ses débuts à ses côtés, partagera souvenirs et émotions.

M. Pokora, qui lui a consacré un album hommage, reviendra sur cette aventure.

Claude François Junior, le fils aîné de l’artiste et gardien de sa mémoire, nous parlera de ce père et de cet héritage unique.

Natasha St-Pier, China Moses, Amir et Agustín Galiana prêteront leurs voix à cet hommage multi-générationnel et collectif.

Pene Pati, ténor de renommée internationale, interprétera le tube planétaire "My way" devant Jacques Revaux, compositeur du titre intemporel Comme d’habitude, et reviendra sur la genèse de cette chanson devenue légendaire.

Jean-Marie Périer, photographe emblématique de la génération yéyé, évoquera cette époque et l’image mythique de Cloclo qu’il a bien connu.

Dani Borg, ancienne Clodette, témoignera de l’aventure humaine et artistique vécue aux côtés de Claude François.

Entre musique, archives, témoignages et performances, cette émission dressera le portrait d’un artiste iconique et flamboyant qui a profondément marqué la culture populaire française.

Une soirée exceptionnelle pour un hommage exceptionnel à Claude François, une légende dont les chansons continuent de faire battre le cœur de toutes les générations.