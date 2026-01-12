"Une journée avec Balavoine" mercredi 14 janvier 2026 sur France 4, les artistes présents (vidéo)

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:05 sur France 4, vous proposera de revoir "Une journée avec Balavoine" une émission dans laquelle une vingtaine d'artistes seront réunis pour célébrer Balavoine, sous la direction de Nach (Anna Chedid).

Ces artistes se réunissent pour célébrer Balavoine le temps d'une journée, dans des lieux magnifiques, à Biarritz, la ville où il a grandi et conservé des attaches toute sa vie.

Ils ont tous un point commun : sans Daniel Balavoine, ils ne seraient pas devenus les artistes qu’ils sont aujourd’hui. Ils reprennent ses chansons cultes, qu’ils aiment et qui racontent l’engagement d’un homme, sa sensibilité et sa maîtrise de la voix. Une voix qui lui a permis de s’exprimer sur tous les combats qui lui ont semblé essentiels et pour lesquels il s’est mobilisé avant de disparaître prématurément.

L'émission nous transporte dès ses débuts, dans une ambiance chaleureuse au cœur de Biarritz, où tous les artistes se réunissent pour interpréter Le Chanteur, ce fameux titre qui a fait le succès de Daniel Balavoine en 1978.

Une journée avec Balavoine c’est une plongée dans la vie de cet artiste irremplaçable et inoubliable. L’émission nous invite ainsi à découvrir de nombreux aspects méconnus de sa vie. Le saviez-vous ? La chanson Mon fils ma bataille, reprise ici par Pierre et Charles Souchon avec la participation exceptionnelle de Sandrine Kiberlain, n’a pas été écrite pour son fils, puisqu'à l’époque Daniel Balavoine n’était pas encore papa. Il l'avait écrite pour un ami dont l’histoire personnelle le touchait particulièrement. Il deviendra père un peu plus tard et c’est Dieu que c’est beau qui racontera la naissance de son premier enfant.

Au fil de l'émission, on comprend également mieux la modernité de Balavoine par rapport à l'époque, notamment avec la reprise décalée et totalement revisitée de Vivre ou survivre, par le rappeur Youssoupha et le guitariste classique Thibault Cauvin.



Avec cette plongée dans la vie de Daniel Balavoine, on découvre ainsi que c'est en écoutant les Beatles, un jour alors qu’il faisait le mur de sa pension, qu'il a eu envie d’être chanteur.



Matthieu Chedid raconte d'ailleurs le caractère avant-gardiste des artistes de cette génération : « C’était la nouvelle vague de la chanson française à l’époque. C’était les premiers après Brel ou Brassens qui amenaient la culture anglo-saxonne en France. C’est les enfants des Beatles. »

Pour finir de la plus jolie des façons, Nach (Anna Chedid), reprend avec émotion le titre que Michel Berger a écrit à la mort de Daniel Balavoine et chanté par France Gall en 1987, Évidemment.

Une émission remplie d'émotion, pour réentendre ces chansons qui nous accompagnent depuis tant d’années !

Avec Nach (Anna Chédid), Louis Chedid, Mathieu Chedid, Louane, Pierre Souchon, Charles Souchon alias Ours, Sandrine Kimberlain, Chico & Les Gypsies, Gaëtan Roussel, Solann, Cyril Dion, Robert Charlebois, Joseph Kamel, Emma Peters, Elodie Frégé, Martin Luminet, Claire Keim, Patxi, Tété, Pierre Lapointe, Jeanne Cherhal, Arthur H, Fatoumata Diawara, Olivia Ruiz, Aurélie Saada, Aliocha Schneider, Alex Montembault, Youssoupha et Thibault Cauvin.