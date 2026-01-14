recherche
"La boîte à secrets" vendredi 16 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 92
"La boîte à secrets" vendredi 16 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Vendredi 16 janvier 2026 à 21:10, Faustine Bollaert présentera sur France 3 un nouveau numéro inédit de "La boîte à secrets". Voici les invités qui seront à côté...

Pour ce nouveau numéro, La boîte à secrets continue de captiver le cœur des téléspectateurs.

Faustine Bollaert promet un moment toujours aussi riche en émotions pour ses trois invités.

La boîte à secrets, plus qu’une simple émission, est un véritable moment de partage où chaque invité révèle une partie précieuse de son histoire. Une plongée exceptionnelle dans les souvenirs et les moments marquants de leur vie.

Frédéric François, Isabelle Morizet et André Manoukian auront le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de leurs proches.

Joie, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Faustine Bollaert vous invite à faire la fête et, attention... vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Suivez nous...