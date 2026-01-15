recherche
Finale de "The Floor, à la conquête du sol" samedi 17 janvier 2026 sur France 2 avec Cyril Féraud

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 15 janvier 2026 165
Finale de "The Floor, à la conquête du sol" samedi 17 janvier 2026 sur France 2 avec Cyril Féraud

Samedi 17 janvier 2026 à 21:10, Cyril Féraud vous proposera de suivre sur France 2 la finale de la 3ème saison de "The Floor, à la conquête du sol".

Sur le plateau géant composé de 100 cases, 100 candidats entrent dans l’arène avec un objectif clair : défendre leur catégorie, étendre leur territoire et tenter, duel après duel, de conquérir l’intégralité du sol. À la clé, jusqu’à 100 000 euros pour celui ou celle qui parviendra à conquérir la totalité du sol.

Chaque soirée réserve son lot de tensions, de retournements de situation et de face-à-face décisifs. Catégories variées, images surprenantes : l’affrontement est permanent et la stratégie devient essentielle pour progresser.

À la fin de chaque épisode : l’Ultime Duel oppose les deux candidats ayant les deux plus grands territoires, pour remporter 5000 euros. Ce duel, sans élimination, vient sceller l’épisode dans une bataille finale !

Qui réussira à enchaîner les victoires ?

Qui saura conserver son territoire face aux assauts de ses adversaires ?

Et surtout, qui parviendra à poser son nom sur la totalité du sol ?

