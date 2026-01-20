"Qui veut être mon associé ?" jeudi 22 janvier 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 3ème numéro (vidéo)

Jeudi 22 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le second numéro de la 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

"Qui veut être mon associé ?" revient pour une 3ème émission riche en émotions et en ambitions ! Des entrepreneurs français passionnés disposent de quelques minutes pour défendre leurs idées face à 7 investisseurs reconnus, prêts à les défier et à soutenir les projets les plus prometteurs.

Entre coups de cœur, suspense, négociations intenses et projets inspirants, ce nouvel épisode offre un concentré d’énergie entrepreneuriale.

Retrouvez également, les entrepreneurs qui vous donneront des nouvelles de leur parcours, de leur évolution, voir même de révolutions depuis leur passage devant les investisseurs. Succès, échecs, remises en question, ils se livreront à cœur ouvert.

Les entrepreneurs du 3ème numéro...

Arterya

Arterya s’attaque à l’un des gestes médicaux les plus redoutés : la ponction artérielle. Aujourd’hui, elle échoue encore dans 30 % des cas au détriment des patients et des soignants. Avec Blood’Up, la startup a mis au point un dispositif qui détecte instantanément l’artère et la désigne grâce à un dispositif lumineux sur la peau. Résultat : moins de stress, moins de douleur et un précieux gain de temps. Déjà testée à l’hôpital, la technologie séduit le terrain et vise désormais une commercialisation à grande échelle.

En savoir plus sur l'entreprise

CityMood



CityMood aide les collectivités à comprendre ce que pensent vraiment leurs citoyens La plateforme analyse les opinions exprimées en ligne pour détecter les tendances et signaux faibles. Ces données deviennent des indicateurs clairs pour guider l’action publique. Mais derrière ce projet, c’est le parcours brillant d’un trio d’entrepreneurs que nous allons découvrir. Encore étudiants, ils se lancent avec détermination dans le parcours entrepreneurial.

En savoir plus sur l'entreprise

Deux Brins



Deux Brins transforme le souvenir en bijou. Fondée par des amis nîmois, la marque a développé un procédé breveté permettant d’intégrer et de préserver l’ADN d’un proche dans des capsules en titane ensuite transformer en bijou… À la croisée de la science et de l’émotion, ces bracelets permettent de conserver un lien intime et durable faisant de chaque pièce unique un pont entre le passé, le présent et l’avenir.

En savoir plus sur l'entreprise

Gorilla



Gorilla s’attaque à un problème universel : les lacets. Trop longs, trop serrés, dénoués… la marque lyonnaise les remplace par des lacets en silicone à mémoire de forme. Résultat : plus besoin de nouer ou défaire, un confort sur mesure et un gain de temps immédiat. Déjà plus de 100 000 paires de baskets équipées, et avec plus de 400 points de vente. Gorilla avance avec une ambition claire : devenir la référence du laçage sans contrainte. Une aubaine pour tous les ados dont le mot préféré est « flemme » mais pas que… Valable de 7 à 99 ans, chacun y trouvera son compte.

En savoir plus sur l'entreprise

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

La tête dans les nuages



Révélé lors de la première saison, Louis avait marqué les esprits avec ses poufs conçus à partir de matériaux recyclés. Après un démarrage prometteur et un soutien de Marc Simoncini et Frédéric Mazzella, l’entreprise traverse une période de fortes turbulences, mise à l’épreuve par la crise sanitaire et des choix décisifs. Entre obstacles, remises en question et paris audacieux, le projet connaît un virage que peu avaient anticipé. Aujourd’hui, La Tête dans les Nuages n’a pas dit son dernier mot. Mais Louis a-t-il vraiment réussi à se relever… et jusqu’où peut-il désormais aller ?

En savoir plus sur l'entreprise

Baûbo

Lors de la saison dernière, Cécilia et Bethsabée ont osé mettre la santé intime sur le devant de la scène avec Baûbo, une marque engagée dédiée au bien-être intime qu’Alice Lhabouz a choisi d’accompagner. Comment la marque a-t-elle été perçue par les téléspectateurs ? Le deal avec Alice s’est-il conclu comme souhaité ? À quelles évolutions les entrepreneuses ont-elles été confrontées ? Récit d’une année à 1000 à l’heure.

En savoir plus sur l'entreprise