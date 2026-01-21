recherche
Divertissements

Le "Concert du Nouvel An" à revoir sur France 4 vendredi 23 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 21 janvier 2026 170
Le "Concert du Nouvel An" à revoir sur France 4 vendredi 23 janvier 2026

Vendredi 23 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le "Concert du Nouvel An" avec l'Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

La tradition est respectée, comme chaque premier jour de l'année, nous retrouvons le grand événement de la musique classique que représente le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé cette année pour la première fois par Yannick Nézet-Séguin.

Le Philharmonique de Vienne attend avec impatience cette première de Yannick Nézet-Séguin. Daniel Froschauer — chairman professor — souligne l’importance artistique du chef d’orchestre : « Notre collaboration avec Yannick Nézet-Séguin a commencé en 2010 lors de la Semaine Mozart à Salzbourg. Depuis lors, une étroite collaboration artistique s’est développée, cultivée à travers de nombreux concerts à Vienne, Salzbourg et en tournée. Un point d’orgue inoubliable fut le Concert de la Nuit d’eté 2023 sous sa baguette. Yannick Nézet-Séguin est parmi nos partenaires artistiques les plus importants. Ensemble, nous avons conçu un programme dynamique et multiforme pour le Concert du Nouvel An 2026, mettant en vedette des œuvres de membres de la dynastie Strauss, Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè et Hans-Christian Lumbye, ainsi que Josephine Weinlich et Florence Price. Le programme de cette année comprend cinq nouveaux New Year's Concert premieres. »

Avec ce concert, ce n’est pas seulement le désir du Philharmonique de Vienne de fournir des interprétations musicales du chef-d’œuvre de ce genre, mais aussi, en tant qu’ambassadeurs musicaux de l’Autriche, de proposer partout dans le monde un message de Nouvel An rempli d’espoir, d’amitié et de paix.

Dernière modification le mercredi, 21 janvier 2026 10:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; en immersion à Grenoble avec les gendarmes de l'Isère, vendredi 23 janvier 2026 sur W9

"Enquête d'action" en immersion à Grenoble avec les gendarmes de l'Isère, vendredi 23 janvier 2026 sur W9

21 janvier 2026 - 11:15

Sur le même thème...

&quot;La boîte à secrets&quot; vendredi 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

"La boîte à secrets" vendredi 23 janvier 2026 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

21 janvier 2026 - 09:47

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...