Le "Concert du Nouvel An" à revoir sur France 4 vendredi 23 janvier 2026

Vendredi 23 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le "Concert du Nouvel An" avec l'Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

La tradition est respectée, comme chaque premier jour de l'année, nous retrouvons le grand événement de la musique classique que représente le concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé cette année pour la première fois par Yannick Nézet-Séguin.

Le Philharmonique de Vienne attend avec impatience cette première de Yannick Nézet-Séguin. Daniel Froschauer — chairman professor — souligne l’importance artistique du chef d’orchestre : « Notre collaboration avec Yannick Nézet-Séguin a commencé en 2010 lors de la Semaine Mozart à Salzbourg. Depuis lors, une étroite collaboration artistique s’est développée, cultivée à travers de nombreux concerts à Vienne, Salzbourg et en tournée. Un point d’orgue inoubliable fut le Concert de la Nuit d’eté 2023 sous sa baguette. Yannick Nézet-Séguin est parmi nos partenaires artistiques les plus importants. Ensemble, nous avons conçu un programme dynamique et multiforme pour le Concert du Nouvel An 2026, mettant en vedette des œuvres de membres de la dynastie Strauss, Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè et Hans-Christian Lumbye, ainsi que Josephine Weinlich et Florence Price. Le programme de cette année comprend cinq nouveaux New Year's Concert premieres. »

Avec ce concert, ce n’est pas seulement le désir du Philharmonique de Vienne de fournir des interprétations musicales du chef-d’œuvre de ce genre, mais aussi, en tant qu’ambassadeurs musicaux de l’Autriche, de proposer partout dans le monde un message de Nouvel An rempli d’espoir, d’amitié et de paix.