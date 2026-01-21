"Victoires de la Musique" : les nommés de la 41ème cérémonie diffusée le 13 février 2026 sur France 2

Vendredi 13 février 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera en direct la Seine Musicale la 41ème cérémonie des "Victoires de la Musique". Quels sont les artistes nommés ? On vous dit tout...

Les Victoires de la Musique célèbrent cette année leur 41ème anniversaire !

Une soirée-événement incontournable qui mettra à l'honneur le talent des artistes francophones qui ont marqué cette année.

Les Victoires de la Musique récompensent les talents qui façonnent le paysage musical français. Symbole d’excellence et de diversité, elles mettent en lumière des artistes confirmés et des révélations, reflétant ainsi l'éclectisme et la richesse musicale de notre époque.

Depuis 1985, les Victoires de la Musique s’imposent comme un miroir des évolutions musicales et culturelles.

Cette année, la cérémonie sera présentée par Helena Noguerra et Cyril Féraud.

Les nommés par catégories :

Artiste féminine de l’année :

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Santa

Vanessa Paradis

Artiste masculin de l’année :

Disiz

Feu! Chatterton

Pierre Garnier

Orelsan

Révélation féminine de l’année :

Héléna

Miki

Theodora

Révélation masculine de l’année :

Ino Casablanca

L2B

Sam Sauvage

Révélation scène :

Héléna

Miki

Theodora

Chanson originale de l’année :

Fashion Designa - Theodora

Les filles les meufs - Marguerite

Mauvais garçon - Héléna

Soleil bleu - Luiza

Tant pis pour elle - Charlotte Cardin

Spectacle musical, tournée ou concert de l’année :

DJ Snake

Justice

Santa

Philippe Katerine

Création audiovisuelle de l’année :

Fashion Designa - Theodora

Je t’accuse - Suzane

Tant pis pour elle - Charlotte Cardin

Album de l’année :