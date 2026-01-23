recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 25 janvier 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 23 janvier 2026 137
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 25 janvier 2026 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 25 janvier 2026 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.

Dimanche 25 janvier 2026, Frédéric Lopez reçoit : Alessandra Sublet, Marine Delterme et Karl Sanchez alias Nicky Doll.

Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...

Extrait vidéo

Pourquoi les invités de Frédéric Lopez ont-ils accepté de faire Un Dimanche à la Campagne ?

Nicky Doll nous partage ses premiers pas dans le drag et les souvenirs de ses débuts...

Dernière modification le vendredi, 23 janvier 2026 09:42
Publié dans Divertissements
Suivez nous...