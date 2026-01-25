recherche
Inédit de "Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ?" mardi 27 janvier 2026 sur M6 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 25 janvier 2026
Mardi 27 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit de "Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus ?" avec Philippe Etchebest qui sera de retour dans trois établissements emblématiques de l'émission.

Philippe Etchebest retourne dans trois restaurants qu'il avait aidés quelques mois plus tôt : chez Amina à Brive-la-Gaillarde, chez Aline et Luc à Langeron et chez Neeta et Rakesh à Sarlat-la-Canéda.

Son objectif : vérifier, sans filtre, si ses conseils ont réellement été appliqués et comment se portent les restaurants qu'il avait choisi de sauver !

Pour observer les restaurateurs au plus près de la réalité, le chef emploie les grands moyens :

À Sarlat-la-Canéda, il se grime pour intégrer incognito une équipe de sosies... du chef Etchebest...

Chez Aline et Luc, il intervient en caméra cachée, entouré de complices.

Alors, que va-t-il découvrir ? Ses conseils ont-ils été suivis ? Comment vont les établissements aujourd'hui ? Et surtout, le chef parviendra-t-il à rester incognito ou sera-t-il démasqué ?

Un retour sous haute tension, riche en révélations.

Publié dans Divertissements, Mardi
"Les survivants, l'impossible départ après la Shoah" sur Arte mardi 27 janvier 2026

"Une famille en Or" mardi 27 janvier 2026 sur TF1, la bande à Fifi vs la Bande à Jamel (vidéo)

Suivez nous...