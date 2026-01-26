recherche
Melody Gardot à l’Olympia, The Essential Tour diffusé sur France 4 mercredi 28 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 26 janvier 2026
Melody Gardot à l’Olympia, The Essential Tour diffusé sur France 4 mercredi 28 janvier 2026 © PRISMEDIA / ARCACHON-1

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera le concert de Melody Gardot capté à l'Olympia en juin dernier à l'occasion de ses 25 ans de carrière.

Ce concert-hommage vous plonge dans un univers de pure sensibilité, de grâce absolue et de passion dévorante.

Pour marquer ses 25 ans d'une carrière exceptionnelle, la diva américaine, auteure-compositrice-interprète Melody Gardot a offert à son public français un cadeau inoubliable : une série historique de huit concerts à guichets fermés sur la mythique scène de l'Olympia en juin 2025.

Intitulé The Essential, ce spectacle est la quintessence de son art : une alliance parfaite d'élégance intemporelle, d'une émotion à fleur de peau et d'une intensité musicale rare qui a conquis le monde.

Entourée de sept musiciens virtuoses, dont une section de trois cuivres puissants, deux maîtres des percussions, et de son fidèle complice Philippe Baden-Powell au piano, Melody Gardot a transformé la scène en une galerie de sons. Elle revisite quatorze morceaux emblématiques en quatorze tableaux lumineux et distincts, chacun créant un univers poétique et musical unique.

Des titres incontournables comme The Rain, C’est magnifique, From Paris With Love, Preacherman côtoient des créations nouvelles en français, La chanson des vieux amants, Les étoiles, témoignant de son attachement viscéral à la scène et à son public francophone.

Chaque soirée fut un instant de grâce suspendu. La voix chaude, sensuelle et immédiatement reconnaissable de l'artiste s'y mêle à des arrangements audacieux et raffinés, allant d'un jazz sophistiqué à une pop élégante, agrémentés de surprises inédites, d'improvisations spontanées et d'une complicité palpable avec le public.

Un moment inoubliable, gravé pour longtemps dans la mémoire des spectateurs et des mélomanes du monde entier.

Suivez nous...