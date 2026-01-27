"Qui veut être mon associé ?" jeudi 29 janvier 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 4ème numéro (vidéo)

Jeudi 29 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le quatrième numéro de la 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Pour cette quatrième soirée, “Qui veut être mon associé ?” ouvre à nouveau les portes de l’entrepreneuriat, de l’ambition et de l’audace. Mieux manger, mieux dormir, mieux bouger, mieux gérer l’administratif ou repenser l’accès au logement : chaque entrepreneur arrive avec sa solution et son histoire.

La soirée est aussi l’occasion de retrouver d’anciens visages et de mesurer le chemin parcouru depuis le plateau, entre accélérations fulgurantes et décisions structurantes. Face à eux, les investisseurs ne cherchent pas seulement des chiffres, mais des trajectoires capables de résister aux chocs et de s’inscrire dans la durée. Certains projets changent d’échelle, d’autres entrent dans une phase où chaque choix compte davantage. Entre convictions, arbitrages et paris assumés, les échanges promettent d’être francs.

Une soirée où l’impact rencontre l’ambition, et où le passé comme l’avenir peuvent, en quelques minutes, basculer.

Les entrepreneurs du 4ème numéro...

Féroce

Féroce s’est donné une mission ambitieuse : remettre de la vraie nutrition dans nos assiettes. La marque développe des produits riches en valeur nutritionnelle, provenant des meilleures fermes françaises. Une viande issue d’animaux élevés en liberté dans des prairies rotatives, nourris à l’herbe sans maïs ni soja. Son produit phare, “le Steak Haché” enrichi aux abats qui équivaut à 4 kilos de légumes en vitamines et minéraux. L’idée est simple : manger moins, mais mieux. Et surtout, savoir exactement ce que l’on mange.

Gety



Gety part d’un constat étonnant : des milliards d’euros d’héritages dorment à la Caisse des Dépôts. Or cet argent appartient à des Français qui en ignorent souvent l’existence. La plateforme les aide à remettre la main sur ces fonds, souvent issus de comptes oubliés d’un proche disparu. Recherche d’état civil, démarches accélérées, notaires partenaires : Gety simplifie un parcours administratif long et complexe. Résultat : des héritiers qui découvrent parfois, avec surprise, que l’argent les attendait depuis des années.

Ma petite laine



Kinésithérapeute et jeune maman, Agathe a imaginé un cocon de naissance capable d’apaiser les nourrissons et de faire gagner jusqu’à trois heures de sommeil par nuit aux jeunes parents. Développée avec sa partenaire Olivia et validée par des professionnels de santé, la solution séduit de plus en plus de familles. Fabriqué en France, en forte croissance, le cocon s’impose comme un allié précieux pour récupérer ce que personne ne peut acheter : des nuits reposantes pour les familles qui viennent d’accueillir un bébé.

Buddy



Buddy est né d’un constat simple, partagé par Céline, Clara et Mehdi au début de leur vie adulte : en grandissant, l’administratif devient un véritable casse-tête. Impôts, logement, assurances, aides… les règles changent, l’information se disperse et la charge mentale s’accumule. Buddy a été pensé comme un compagnon discret, capable d’aider les jeunes dans les moments clés et de les guider, étape par étape, pour gérer la paperasserie sans jargon ni stress. L’application centralise, éclaire et suggère, au bon moment, les bonnes décisions à prendre. Un outil pour reprendre la main sur l’administratif, et avancer un peu plus sereinement dans la vie d’adulte.

Virgomove

Nos déplacements urbains vont plus vite, mais nos protections sont restées en arrière. C’est un constat impossible à ignorer qui a mené à la création de Virgo Move. Face à l’essor des vélos et des engins électriques, Jean-Baptiste a imaginé un casque intégral pensé pour la ville : protecteur sans être encombrant, technique sans être contraignant. Un objet du quotidien, léger, ventilé, assumé, qui protège aussi le visage sans transformer l’usager en motard.

Enyo

Myriam Benadda, vice-championne du monde de MMA, a imaginé une marque à partir de son propre parcours, entre exigences du haut niveau et épreuves personnelles. Des vêtements pensés pour accompagner le mouvement, résister à l’effort, épouser le corps sans jamais l’entraver. De cette expérience est née Enyo, une gamme de vêtements de combat moderne faite par une femme pour les femmes.

Béa

Quand le marché immobilier se fige, Béa propose de déplacer les lignes. Plutôt que vendre puis acheter, la plateforme remet au goût du jour un principe ancien mais méconnu : l’échange immobilier. Béa a imaginé un système de matching entre propriétaires, qui échangent leurs appartements. Un seul acte, moins de frais, c’est simple, il fallait juste y penser.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Kivala



Lors de son passage, Jonathan mettait en lumière la circulation incontrôlée des codes d’accès, amplifiée par les livraisons et les locations saisonnières. Avec Kivala, il proposait une réponse simple et technologique : une platine interphone qui apporte de la sérénité grâce à la possibilité de créer des codes à usage unique. Après l’émission et un accord avec Anthony Bourbon, la demande explose et le projet change de dimension. Déploiement accéléré, fabrication désormais française, premières implantations hors de l’Hexagone. Kivala s’impose peu à peu dans les immeubles et entre dans une phase où chaque décision compte.

Sarbakane

Charlotte avait présenté un projet aussi ludique qu’ingénieux, un jeu de construction de cabanes en bois pour les enfants, qui avait convaincu Kelly Massol. La diffusion de l’émission marque un tournant : le site sature, les commandes s’enchaînent et l’aventure prend une ampleur inattendue. Structuration, élargissement de la gamme, ouverture à l’international : Sarbakane grandit vite, portée par un accompagnement étroit et de nouvelles opportunités de développement. La marque a franchi plusieurs caps et poursuit sa trajectoire.

