jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 28 janvier 2026 180
"Danse avec les stars" vendredi 30 janvier 2026 sur TF1 : 6 nouvelles personnalités entrent dans la compétition

Vendredi 30 janvier 2026 à 21:10, Camille Combal présentera sur TF1 le deuxième prime de la 15ème saison de "Danse avec les stars" dans lequel de nouvelles personnalités vont entrer dans la compétition.

Sur le parquet de "Danse avec les stars", de nouvelles personnalités d'exception s'élancent dans une compétition unique avec le même objectif : succéder à Lénie et remporter le trophée de cette quinzième saison.

Lors du premier prime diffusé la semaine dernière, les six premiers couples sont entrés dans la compétition : Laure Manaudou et Christian Millette, Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil, Stéphane Bern et Calisson Goasdoué, Julien Lieb et Elsa Bois, Juju Fitcats et Jordan Mouillerac, Samuel Bambi et Ana Riera.

Le classement du premier prime

  1. Juju Fitcats et Jordan Mouillerac avec une note de 35/40
  2. Samuel Bambi et Ana Riera avec une note de 32/40
  3. Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil avec une note de 31/40
  4. Julien Lieb et Elsa Bois avec une note de 27/40
  5. Laure Manaudou et Christian Millette avec une note de 23/40
  6. Stéphane Bern et Calisson Goasdoué avec une note de 23/40

Six nouvelles personnalités attendues vendredi soir sur la piste

Dans ce deuxième prime, six nouvelles personnalités vont à leur tour entrer dans la compétition : Emma, Ian Ziering, Lucie Bernardoni, Maghla, Marcus et Philippe Lellouche.

Dernière modification le mercredi, 28 janvier 2026 09:47
Publié dans Divertissements, Vendredi
Suivez nous...