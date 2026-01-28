"Danse avec les stars" vendredi 30 janvier 2026 sur TF1 : 6 nouvelles personnalités entrent dans la compétition

Sur le parquet de "Danse avec les stars", de nouvelles personnalités d'exception s'élancent dans une compétition unique avec le même objectif : succéder à Lénie et remporter le trophée de cette quinzième saison.
Lors du premier prime diffusé la semaine dernière, les six premiers couples sont entrés dans la compétition : Laure Manaudou et Christian Millette, Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil, Stéphane Bern et Calisson Goasdoué, Julien Lieb et Elsa Bois, Juju Fitcats et Jordan Mouillerac, Samuel Bambi et Ana Riera.
Le classement du premier prime
- Juju Fitcats et Jordan Mouillerac avec une note de 35/40
- Samuel Bambi et Ana Riera avec une note de 32/40
- Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil avec une note de 31/40
- Julien Lieb et Elsa Bois avec une note de 27/40
- Laure Manaudou et Christian Millette avec une note de 23/40
- Stéphane Bern et Calisson Goasdoué avec une note de 23/40
Six nouvelles personnalités attendues vendredi soir sur la piste
Dans ce deuxième prime, six nouvelles personnalités vont à leur tour entrer dans la compétition : Emma, Ian Ziering, Lucie Bernardoni, Maghla, Marcus et Philippe Lellouche.