"Le Gala des Pièces Jaunes" vendredi 30 janvier 2026 sur France 2, les artistes présents

Vendredi 30 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Le Gala des Pièces Jaunes", un concert-événement présenté par Teddy Riner qui réunit des talents français et internationaux au profit de l'opération Pièces jaunes.

À l'occasion de l'opération Pièces jaunes, France 2 diffusera la 4ème édition du concert-événement Le Gala des Pièces jaunes avec une affiche exceptionnelle en direct de Paris la Défense Arena.

Pour Le Gala des Pièces jaunes, des artistes internationaux et français de premier plan se mobilisent pour lever des fonds et améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en souffrance.

Réunis autour d'une belle cause depuis Paris la Défense Arena, ils nous offriront un spectacle unique fait de moments forts et de collaborations inattendues.

Sur scène, Christina Aguilera, G-Dragon, Stray Kids, A$AP Rocky, Gims, Future, Davido, La Femme, Bob Sinclar, Gautier Capuçon, Khatia Buniatishvili, Ibrahim Maalouf, Jakub Józef Orliński.. seront accompagnés de l'Orchestre Lamoureux dirigé par Adrien Perruchon.

Stars internationales de la variété et du classique s'engagent ensemble pour créer des moments d’émotion inoubliables tout au long de la soirée et faire de ce Gala des Pièces jaunes un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

À qui servent les Pièces jaunes ?

Depuis trente-sept ans, l’opération Pièces jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d’année avec son emblématique tirelire. Grâce à l'opération Pièces jaunes, la Fondation des Hôpitaux a pu soutenir près de 10 000 projets dans les établissements de santé pédiatrique publics et privés à but non lucratif.

Des tirelires aux dons digitaux : mille façons de s'engager

La campagne Pièces Jaunes se déroulera cette année du 7 janvier au 7 février 2026. La célèbre tirelire sera de nouveau présente cette année pour la grande collecte de pièces au profit des enfants et des adolescents à l'hôpital. La Fondation des Hôpitaux invite les écoles, les familles, les hôpitaux et les entreprises à récupérer leur tirelire dans les 8 000 bureaux de poste dès le 7 janvier pour collecter leurs pièces. Chaque donateur pourra rapporter sa tirelire remplie de pièces en bureau de poste ou dans les bornes Coinstar/ Eurocycler jusqu’au samedi 7 février 2026.

Pour soutenir l'opération, il existe également des solutions digitales :

Le don en ligne sur piecesjaunes.fr

Le don par SMS : envoyez DON au 92 111 – don de 10 € sur facture opérateur mobile Bouygues, Free, Orange et SFR.

L’arrondi en caisse dans les magasins partenaires.