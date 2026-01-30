recherche
Divertissements

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er février 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 30 janvier 2026 209
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er février 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 1er février 2026 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui ont su traverser les obstacles, guidées par une même obstination.

Vincent Clerc est une Légende du stade Toulousain, le club de rugby français le plus titré. Il s'est imposé grâce à son agilité et son sens de l’anticipation. Sa professionnalisation a été fulgurante. A 19 ans, il intègre l’équipe de France ! Son parcours est fait de succès, mais aussi de blessures et de combats. Sa persévérance et son humilité ont été déterminants tout au long de sa carrière.

Laëtitia Milot est comédienne et romancière. Elle a conquis le public à travers son personnage dans "Plus Belle La Vie" et avec des TV films à succès comme « On se retrouvera » ou encore « Liés pour la vie » qui sont des adaptations de ses propres livres éponymes ! Pourtant, la vie ne l'a pas épargnée … perte d'un être cher, maladie. C'est avec la même foi en la vie qu'elle a traversé ces épreuves.

Christophe Barratier est réalisateur, scénariste et producteur. On lui doit un des films français les plus populaires : « Les Choristes » (2004) avec 9 millions d’entrées en France, 20 millions dans le monde et deux Césars en 2005. Pourtant, nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas au succès de ce film.

Au programme de ce week-end à la campagne : babyfoot et réveil musculaire avec Vincent Clerc !

Un dimanche à la campagne avec toujours beaucoup d’émotion et de bonne humeur.

Extrait vidéo

Pourquoi les invités de Frédéric Lopez ont-ils accepté de faire Un Dimanche à la Campagne ?

Dernière modification le vendredi, 30 janvier 2026 10:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 1er février 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 1er février 2026 sur France 3

30 janvier 2026 - 09:54

Sur le même thème...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 1er février 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 1er février 2026 sur France 3

30 janvier 2026 - 09:54

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 1er février 2026 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er févr…

30 janvier 2026 - 10:04 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...