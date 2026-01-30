"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er février 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 1er février 2026 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui ont su traverser les obstacles, guidées par une même obstination.

Vincent Clerc est une Légende du stade Toulousain, le club de rugby français le plus titré. Il s'est imposé grâce à son agilité et son sens de l’anticipation. Sa professionnalisation a été fulgurante. A 19 ans, il intègre l’équipe de France ! Son parcours est fait de succès, mais aussi de blessures et de combats. Sa persévérance et son humilité ont été déterminants tout au long de sa carrière.

Laëtitia Milot est comédienne et romancière. Elle a conquis le public à travers son personnage dans "Plus Belle La Vie" et avec des TV films à succès comme « On se retrouvera » ou encore « Liés pour la vie » qui sont des adaptations de ses propres livres éponymes ! Pourtant, la vie ne l'a pas épargnée … perte d'un être cher, maladie. C'est avec la même foi en la vie qu'elle a traversé ces épreuves.

Christophe Barratier est réalisateur, scénariste et producteur. On lui doit un des films français les plus populaires : « Les Choristes » (2004) avec 9 millions d’entrées en France, 20 millions dans le monde et deux Césars en 2005. Pourtant, nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas au succès de ce film.

Au programme de ce week-end à la campagne : babyfoot et réveil musculaire avec Vincent Clerc !

Un dimanche à la campagne avec toujours beaucoup d’émotion et de bonne humeur.

