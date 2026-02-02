"Qui veut être mon associé ?" mercredi 4 février 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 5ème numéro (vidéo)

Mercredi 4 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le cinquième numéro de la 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Qui dit nouvelle soirée de “Qui veut être mon associé ?” dit nouveaux entrepreneurs et nouvelles thématiques.

Mercredi soir, nous parlerons de l’amélioration du vieillissement, du renforcement des liens sociaux, de la protection de l’environnement, de la préservation des ressources, et de l’invention de nouveaux usages pour le quotidien. Derrière chaque projet, une trajectoire, une conviction, parfois une urgence ou une expérience personnelle devenue moteur d’engagement !

Face aux investisseurs, les porteurs de projets viennent défendre bien plus qu’une solution, une vision capable de s’inscrire dans la durée.

La soirée est aussi l’occasion de retrouver d’anciens entrepreneurs et de mesurer le chemin parcouru depuis leur passage sur le plateau.

Les entrepreneurs du 5ème numéro...

Coala

François et Vincent ont développé un vêtement d’assistance destiné à tous les aidants conçus pour aider les personnes hospitalisées, âgées ou handicapés à se lever et à se déplacer sans les porter. Grâce à des poignées intégrées, le dispositif permet de mobiliser la personne accompagnée tout en limitant l’effort physique et les risques de blessures pour les familles ou les professionnels.

En savoir plus sur l'entreprise

DPOL



La pollution marine fait des ravages. La question est, par où commencer ? Par DPOL. Sa mission ? Dépolluer les ports. Ce robot marin collecteur de déchets autonomes élimine les déchets flottants et hydrocarbures dans les ports, sans personnel et avec une faible consommation énergétique. Fabriqué en France, ce dispositif innovant est sans aucun doute, un début de solution pour s’attaquer à un problème gigantesque… Car selon l’OMS, l’équivalent de plus de 2000 camions poubelles remplis de plastique sont déversés chaque jour dans nos océans...

En savoir plus sur l'entreprise

Spark Club



Spark Club est un réseau de studios de fitness ouvert 24h/24 où l’on s’entraîne dans des cabines chauffées équipées d’infrarouge. Le concept repose sur des séances brèves de 15 à 25 minutes intensives, seul, à deux ou à trois, dans des espaces privatifs. Vélo, rameur, yoga ou renforcement, chacun compose son entraînement, la combinaison de la chaleur et du sport a des effets immédiats sur l’effort, la récupération et le bien-être. Leur philosophie : minimum de temps. Efficacité maximale.

En savoir plus sur l'entreprise

Nowa

Nowa réinvente un geste universel : se laver. La marque française propose une innovation cosmétique vous permettant de vous laver en quelques secondes, en bref de prendre une douche sans eau. Une alternative durable aux lingettes jetables. Une solution pour les randonneurs, campeurs, vanlifers, adeptes de nautisme ou pour les sportifs chevronnés et même du dimanche. Nowa incarne une nouvelle façon de penser l’hygiène, partout et sans compromis : il est naturel à 99%, vegan, conçu pour toutes les peaux même sensibles et surtout testé dermatologiquement et gynécologiquement pour un usage sur le visage, le corps et la zone intime.

En savoir plus sur l'entreprise

The Dogry



The Dogry est bien plus qu’un lieu, il s’agit du premier social club canin de France. Sur 400 m² à Paris, tout est pensé pour le bien-être des chiens. Parc indoor, garderie, toilettage, café, événements et ateliers, un espace unique dédié à la socialisation et au loisir. The Dogry rassemble une communauté de passionnés autour d’un objectif commun : offrir le meilleur aux compagnons à quatre pattes.

En savoir plus sur l'entreprise

UncovAI

À l’ère des contenus générés par intelligence artificielle, vérifier avant de croire devient essentiel. UncovAI propose un outil simple pour distinguer le réel de l’artificiel. Textes, images, audios ou vidéos, la plateforme analyse et détecte les contenus manipulés ou frauduleux. Accessible à tous, citoyens comme entreprises, UncovAI ambitionne de réinstaller un réflexe de vérification et de contribuer à un monde plus fiable.

En savoir plus sur l'entreprise

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Maison M



Lors de la saison précédente, Marie a réussi à allier maquillage et personnalisation avec Maison M : des écrins proposant 3 rouges à lèvres sur mesure, conçus grâce à l’intelligence artificielle en seulement deux minutes. L’impact est immédiat, le soir de la diffusion plus de 100 000 personnes se connectent au site et 1 500 rouges à lèvres sont vendus en une seule soirée. Si les investisseurs n’avaient pas souhaité mettre de l’argent dans la société, Jean Michel Karam avait cependant promis à Marie de l’accompagner et de la conseiller à titre gracieux. Promesse tenue. Aujourd’hui, il continue de l’épauler pour construire la suite. Comment Jean Michel Karam l’a-t-il aidé à s’implanter dans ce marché ?

En savoir plus sur l'entreprise

Sécurclés

Lors de son passage dans “Qui veut être mon associé ?” l’inventeur de SecurClés avait présenté une nouvelle façon de refaire n’importe quel double de clés à distance grâce à une application mobile et à l’intelligence artificielle. Maintenant accompagnée depuis 1 an par Jean Michel Karam et Julian Jacob, l’entreprise performe. Les chiffres sont au rendez-vous mais pas que… Grâce à l’aide des investisseurs, Securclés proposent de nouvelles innovations rendant la solution encore plus accessible à tous.

En savoir plus sur l'entreprise

Extrait vidéo

"On voit les gros sportifs." Anthony Bourbon se met en condition pour tester le projet d'un investisseur !