Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du mardi 3 février 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 février 2026
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du mardi 3 février 2026 (vidéo)

Ce mardi 3 février 2026 à 07:55 sur RTL, Maud Bregeon était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, était l'invitée de la Matinale de RTL. Cette dernière s'est donc retrouvée dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mardi 3 février 2026.

mardi, 03 février 2026 10:12
Divertissements
Suivez nous...