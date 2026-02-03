"Cauchemar en cuisine" à Albi à revoir sur M6 jeudi 5 février 2026 avec Philippe Echebest (vidéo)

Jeudi 5 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Albi.

Dans cet épisode de "Cauchemar en cuisine", direction l’Occitanie et la ville d’Albi, où le chef Philippe Etchebest a été appelé à la rescousse pour tenter de sauver le restaurant d’Alexandre.

Dans la profession depuis plus de 25 ans, Alexandre a reçu plusieurs distinctions professionnelles et a même été référencé dans un célèbre guide…

Malgré cela, l’expérience va être plus que décevante pour le chef qui, le temps d’un repas, va découvrir un serveur hésitant, une décoration d’un autre temps, des plats qui laissent à désirer, et surtout… un patron qui semble ne pas dire toute la vérité !

Alors, pour le faire réagir et tenter de l’aider, le chef Etchebest va devoir employer les grands moyens. Son objectif : comprendre pourquoi Alexandre est dans cet état et découvrir ce qui se cache derrière son apparente mauvaise foi !

Extrait vidéo

Ce restaurateur "triche" et nettoie sa cuisine avant l'arrivée de Philippe Etchebest dans son restaurant...