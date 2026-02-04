recherche
"Le Grand Concours" de retour sur TF1 vendredi 6 février 2026 avec Arthur

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 février 2026
Vendredi 6 février 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir une édition du "Grand Concours" présentée par Arthur entouré de personnalités prêtes à en découdre pour remporter le trophée.

Deux manches épiques et une finale électrisante attendent les téléspectateurs. Dans cette émission où la culture générale et la bonne humeur règnent en maître, les personnalités présentes devront faire preuve autant de vivacité d’esprit que de concentration. Un seul ou une seule d'entre eux parviendra à surmonter la pression, répondre correctement et dans le temps imparti, afin de repartir avec le trophée tant convoité.

Alors, face aux nombreuses questions et au chrono impitoyable, qui saura cette fois-ci faire la différence et rester imperturbable face à des voisins parfois dissipés pour devenir le grand vainqueur ?

Il ne s'agit pas d'un numéro inédit, mais d'une rediffusion. TF1 n'a pas indiqué de quelle édition était rediffusée, nous ne sommes donc pas en mesure de communiquer les personnalités qui y participent.

