"Béjart, 3 Regards" par le Ballet Lausanne diffusé sur France 4 vendredi 6 février 2026

Vendredi 6 février 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Béjart avec 3 Regards", une célébration de la vision unique et universelle du maître chorégraphe.

Le Béjart Ballet Lausanne vous emmène à la découverte de Béjart, 3 regards, une célébration de la vision unique et universelle de Maurice Béjart. Une traversée artistique où le maître chorégraphe explore trois univers musicaux distincts, offrant une pluralité d’émotions et de réflexions à travers la danse.

Cette trilogie, composée de ballets n’ayant pas été interprétés depuis plusieurs années, met en lumière la richesse de l’imaginaire béjartien et son aptitude à transcender les époques, les styles et les traditions.

Dionysos (suite) s’enracine dans le répertoire musical traditionnel, porté par les mélodies envoûtantes de Manos Hadjidakis. Dans une taverne grecque, le mythe de Dionysos prend vie entre récits et danses enflammées. De la Grèce au Moyen-Orient, jusqu’à la route des Indes.

Serait-ce la mort ? plonge dans la profondeur du répertoire classique avec les quatre derniers Lieder de Richard Strauss.

Mallarmé III explore les territoires du contemporain sur la musique de Pierre Boulez. Inspiré par l’esthétique du poète Stéphane Mallarmé et les résonances modernes des compositions du chef de file de la musique contemporaine, ce ballet s’aventure dans l’abstraction et l’expérimentation. On interroge ici la forme et le sens, dans une quête esthétique audacieuse où la danse se fait langage mystérieux et universel.