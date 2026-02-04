recherche
"Le Bigdil" : Spéciale olympiades sur RMC Story vendredi 6 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 février 2026 60
"Le Bigdil" : Spéciale olympiades sur RMC Story vendredi 6 février 2026 (vidéo)

Vendredi 6 février 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' vous proposera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel les candidats vont affronter des épreuves spectaculaires.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale olympiades

Dans ce nouveau numéro, qui finira sur le podium du Bigdil spéciale Olympiades ?

Les candidats devront tout miser dans des épreuves spectaculaires pour tenter de décrocher de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être la légendaire voiture !

Au programme : la force celte, le reflexe baton, le cecifoot ou encore le parcours hippique… des défis aussi drôles qu’imprévisibles où tout peut basculer.

Petits et grands, préparez-vous à passer une soirée colorée, pleine de suspense et de frissons !

