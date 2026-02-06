recherche
Divertissements

"La meilleure boulangerie de France" vendredi 6 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 février 2026 140
"La meilleure boulangerie de France" vendredi 6 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

Vendredi 6 février 2026, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran vous donnent rendez-vous à 18:35 sur M6 dans la 11ème semaine de compétition de "La meilleure boulangerie de France" qui se déroule en Bretagne Est. Voici les boulangeries qui seront en compétition ce soir.

La Meilleure Boulangerie de France repart pour un incroyable road-trip à travers toutes les régions de l’Hexagone.

Ce nouveau voyage gourmand à la découverte des plus belles boulangeries sera aussi l’occasion de faire un véritable tour de France du terroir, de producteurs locaux et du patrimoine culturel.

Le déroulé de la compétition

Chaque jour, le jury découvre 2 boulangeries et attribue une note sur :

Épreuve 1 La première impression

Quel sera le premier ressenti de notre jury lors de la découverte de la boulangerie ?

Épreuve 2 Le produit fétiche

Quel est le produit-phare de la boutique, et qui la représentera le mieux lors de ce concours ?

Épreuve 3 Le pain signature

Celui dont le boulanger est le plus fier, et qui lui permettra de montrer au jury toute l’étendue de son savoir-faire !

Épreuve 4 Le défi du jury

Qui obligera nos boulangers à sortir de leur zone de confort et à être ultra-créatifs ?

L’intégration d’un produit local dans une création boulangère. Le produit en question sera sélectionné par Bruno Cormerais, qui ira à la rencontre des producteurs ou sélectionné par Noëmie Honiat et Chiara Serpaggi qui accompagnent leurs choix de tutos recettes.

L’accord parfait dont le but est de présenter une création boulangère qui s’accordera à la perfection avec une recette salée cuisinée par Michel Sarran ou Danny Khezzar, inspirée de la gastronomie locale.

La boîte mystère : Une fois par semaine, nos boulangers vont soulever son couvercle et découvrir trois ingrédients imposés. Leur mission ? Transformer cette surprise en une création unique et originale à présenter aux jurés.

Les boulangeries en compétition vendredi 6 février 2026

Boulangerie Hoche
17 Rue Hoche
35000 Rennes

Boulangerie du Parc
46 Boulevard de Chateaubriant
35500 Vitré

Dernière modification le vendredi, 06 février 2026 08:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; vendredi 6 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" vendredi 6 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

05 février 2026 - 21:18

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 5 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 5 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

05 février 2026 - 09:01

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par A…

02 février 2026 - 12:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...