"Le syndrome de l'Écossais" à revoir sur France 4 dimanche 8 février 2026

L'histoire en quelques lignes...
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée, mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses...
Une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…
La pièce aborde des thèmes comme la vie conjugale, les faux-semblants, la communication (ou son absence) dans les relations, et les crises de couple. Elle est souvent décrite comme une satire mordante de la vie quotidienne.
Avec : Thierry Lhermitte (Bruno), Bernard Campan (Alex), Christiane Millet (Florence) et Florence Darel (Sophie).