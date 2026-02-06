recherche
Divertissements

"Le syndrome de l'Écossais" à revoir sur France 4 dimanche 8 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 février 2026 186
"Le syndrome de l'Écossais" à revoir sur France 4 dimanche 8 février 2026

Dimanche 8 février 2026 à 21:05, France 4 rediffusera "Le syndrome de l'Écossais", une pièce de théâtre mise en scène par Jean-Louis Benoît.

L'histoire en quelques lignes...

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée, mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses...

Une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…

La pièce aborde des thèmes comme la vie conjugale, les faux-semblants, la communication (ou son absence) dans les relations, et les crises de couple. Elle est souvent décrite comme une satire mordante de la vie quotidienne.

Avec : Thierry Lhermitte (Bruno), Bernard Campan (Alex), Christiane Millet (Florence) et Florence Darel (Sophie).

Dernière modification le vendredi, 06 février 2026 11:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Faites entrer l’accusé&quot; : L'affaire Robert Le Dinh à revoir sur RMC Découverte dimanche 8 février 2026

"Faites entrer l’accusé" : L'affaire Robert Le Dinh à revoir sur RMC Découverte dimanche 8 février 2026

06 février 2026 - 12:08

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; vendredi 6 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" vendredi 6 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

06 février 2026 - 08:43

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 février 2026, les invités reçus par A…

02 février 2026 - 12:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...