La 10ème saison de "Mariés au premier regard" diffusée sur M6 à partir du 23 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 février 2026 94
Lundi 23 février 2026 à 21:10 sur M6, l'émission "Mariés au premier regard" sera de retour dans une 10ème saison inédite avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux.

Puisque la science évolue, l’expérience aussi ! Afin de compléter leurs études, les expertes ont mis au point un nouvel algorithme, capable d’analyser l’attraction physique entre deux personnes et prédire la probabilité de coup de foudre au premier regard. Et les résultats sont sans précédents !

Pour cette saison anniversaire de "Mariés au premier regard", jamais l’amour ne triomphera autant. Du jamais vu !

À ce jour, un nombre record de couples filent toujours le parfait amour après avoir participé à l'émission.

Un double mariage

Pour la première fois, deux mariages seront célébrés lors d’une même cérémonie. Deux soeurs fusionnelles, célibataires au même moment, ont fait le choix de confier leur destin amoureux à la science. Ensemble, elles vivront l’espoir, les doutes, leurs premiers regards et partiront au même endroit avec leurs maris en voyage de noces : une expérience à 4. Alors, l’amour sera-t-il au rendez-vous ?

Un second premier regard

Cette année, les expertes prennent le risque de marier deux célibataires qui se sont probablement déjà croisés dans le passé. Malgré leur fort taux de compatibilité (81%), sont-ils passés à côté de l’âme sœur sans le savoir ? Les expertes vont tenter de réparer une erreur du destin…

Le couple le plus compatible de l’histoire de "Mariés au premier regard".

Cette saison, les expertes ont été surprises par un taux de compatibilité record entre deux célibataires : 90%. Ce match presque parfait tiendra-t-il toutes ses promesses ?

Publié dans Divertissements, Primes à venir
