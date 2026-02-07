Le spectacle "D'ailleurs" de Gad Elmaleh rediffusé sur CSTAR lundi 9 février 2026 (vidéo)

Sept ans après "Sans tambour" et une tournée internationale avec "Oh my Gad !", joué en anglais, dans plus de quinze pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit, « D'ailleurs ». Un spectacle intime et jubilatoire !
Pendant près de trois ans, l'humoriste a sillonné la France avec ce sixième spectacle mêlant stand-up et personnages, "libéré de la volonté de plaire".
Un retour sans filtre et très attendu de son public à découvrir dans cette captation au Dôme de Paris.
Gad Elmaleh se confie sur son quotidien, son aventure américaine, sa relation avec ses parents, ses fils et ses anciennes petites amies.