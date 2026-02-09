recherche
Divertissements

"Une journée avec Jacques Brel" à revoir sur France 4 mercredi 11 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 9 février 2026 104
"Une journée avec Jacques Brel" à revoir sur France 4 mercredi 11 février 2026 (vidéo)

Mercredi 11 février 2026 à 21:00, Culturebox rediffusera "Une journée avec Jacques Brel", une émission musicale dans laquelle une vingtaine d'artistes sont réunis pour célébrer Brel sous la direction de Gaëtan Roussel.

Plus d'une vingtaine d'artistes, tels que Alain Souchon, Thomas Dutronc, Louane, Kad Merad, Imany, Salvatore Adamo, Enrico Macias, Dave, Mentissa, Stephan Eicher, Abd Al Malik, Camille Lellouche, Lio, Sofiane Pamart, se réunissent pour célébrer Brel, le temps d'une journée. Ils ont tous un point commun : sans Jacques Brel, ils ne seraient pas devenus les artistes qu’ils sont aujourd’hui.

En solo ou en duo, ils reprennent, sous la direction de Gaëtan Roussel, dans des lieux sublimes ou inattendus de ces villes qui ont accueilli le Grand Jacques, ces chansons cultes qu’ils aiment et qui racontent la fragilité de l’homme, l’importance de l’amour et de l’amitié, l’urgence de vivre.

De Bruxelles, la ville natale de Jacques Brel, à Roubaix, celle qui a accueilli son dernier concert, en passant par Paris où il a connu la gloire ou encore Amsterdam qu’il a immortalisée, tous reprennent son répertoire. Des rencontres inattendues et des pépites inoubliables comme Ne me quitte pas de Kad Mérad.

Thomas Dutronc et ses amis qui chantent Vesoul dont ces paroles « T’as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. »

Nous serons en plein cœur des brocantes de Bruxelles avec la famille Souchon, sur la plage du Portel où Sofiane Pamart et son piano nous ont donné rendez-vous pour une séquence pleine de poésie, ou encore sur les canaux d’Amsterdam où Elodie Frégé va interpréter pour la première fois Amsterdam en mêlant français et anglais avec Charlie Winston.

Quelques pépites à découvrir comme la reprise de Ces gens-là par Abd Al Malik, du Prochain amour par Louane, de If you go away par Imany.

À Bruxelles, Gaëtan Roussel a également la chance d’être accueilli par France Brel, la fille de Jacques. À l’occasion de cette journée, elle nous raconte son père, l’artiste mais aussi l’homme, et nous apprend des histoires inédites.

On découvre entre autres que la fameuse chanson Amsterdam, au succès planétaire, titre repris maintes fois, y compris par David Bowie, est un joli hasard. Son père voulait écrire une chanson sur un port de Belgique, mais Dans le port de Zébruges ne marchait pas. C’est ainsi qu’est née la mythique chanson Amsterdam.

France Brel nous conduit aussi jusqu’à Adamo, ami proche de Jacques.

Une émission pour réentendre ces chansons qui nous accompagnent depuis tant d’années !

Jacques Brel, c’est sans doute le plus français de tous les Belges. Il a influencé énormément d’artistes. Moi, il m’a influencé. D’abord avec ses mots, les sujets qu’il choisissait dans ses chansons, mais aussi sa manière d’incarner ces mots

Gaëtan Roussel
Dernière modification le lundi, 09 février 2026 10:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

09 février 2026 - 10:58

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; lundi 9 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" lundi 9 février 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

09 février 2026 - 09:08

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par …

09 février 2026 - 10:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...