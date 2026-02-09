"Une journée avec Jacques Brel" à revoir sur France 4 mercredi 11 février 2026 (vidéo)

Mercredi 11 février 2026 à 21:00, Culturebox rediffusera "Une journée avec Jacques Brel", une émission musicale dans laquelle une vingtaine d'artistes sont réunis pour célébrer Brel sous la direction de Gaëtan Roussel.

Plus d'une vingtaine d'artistes, tels que Alain Souchon, Thomas Dutronc, Louane, Kad Merad, Imany, Salvatore Adamo, Enrico Macias, Dave, Mentissa, Stephan Eicher, Abd Al Malik, Camille Lellouche, Lio, Sofiane Pamart, se réunissent pour célébrer Brel, le temps d'une journée. Ils ont tous un point commun : sans Jacques Brel, ils ne seraient pas devenus les artistes qu’ils sont aujourd’hui.

En solo ou en duo, ils reprennent, sous la direction de Gaëtan Roussel, dans des lieux sublimes ou inattendus de ces villes qui ont accueilli le Grand Jacques, ces chansons cultes qu’ils aiment et qui racontent la fragilité de l’homme, l’importance de l’amour et de l’amitié, l’urgence de vivre.

De Bruxelles, la ville natale de Jacques Brel, à Roubaix, celle qui a accueilli son dernier concert, en passant par Paris où il a connu la gloire ou encore Amsterdam qu’il a immortalisée, tous reprennent son répertoire. Des rencontres inattendues et des pépites inoubliables comme Ne me quitte pas de Kad Mérad.

Thomas Dutronc et ses amis qui chantent Vesoul dont ces paroles « T’as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. »

Nous serons en plein cœur des brocantes de Bruxelles avec la famille Souchon, sur la plage du Portel où Sofiane Pamart et son piano nous ont donné rendez-vous pour une séquence pleine de poésie, ou encore sur les canaux d’Amsterdam où Elodie Frégé va interpréter pour la première fois Amsterdam en mêlant français et anglais avec Charlie Winston.

Quelques pépites à découvrir comme la reprise de Ces gens-là par Abd Al Malik, du Prochain amour par Louane, de If you go away par Imany.

À Bruxelles, Gaëtan Roussel a également la chance d’être accueilli par France Brel, la fille de Jacques. À l’occasion de cette journée, elle nous raconte son père, l’artiste mais aussi l’homme, et nous apprend des histoires inédites.

On découvre entre autres que la fameuse chanson Amsterdam, au succès planétaire, titre repris maintes fois, y compris par David Bowie, est un joli hasard. Son père voulait écrire une chanson sur un port de Belgique, mais Dans le port de Zébruges ne marchait pas. C’est ainsi qu’est née la mythique chanson Amsterdam.

France Brel nous conduit aussi jusqu’à Adamo, ami proche de Jacques.

Une émission pour réentendre ces chansons qui nous accompagnent depuis tant d’années !