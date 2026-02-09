recherche
Le spectacle "Vrai" d'Ilyes Djadel à l'Olympia diffusé sur W9 mercredi 11 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 9 février 2026 146
Mercredi 11 février 2026 à 21:10, W9 diffusera le spectacle "Vrai" d'Ilyes Djadel, le premier one-man-show de l'humoriste produit par Jamel Debbouze et Kev Adams capté sur la scène de l'Olympia.

Ilyes Djadel s’est imposé comme une figure montante de l’humour depuis son passage au Marrakech du Rire 2022.

Sur scène, qu’il s’agisse de son parcours scolaire chaotique, de ses millions de vues sur les réseaux sociaux, de la cité où il a vécu, et de son lycée catholique : Ilyes Djadel nous raconte tout !

Révélé par Jamel Debbouze et Kev Adams, son premier spectacle "Vrai" est un véritable phénomène. Après avoir conquis plus de 300 000 spectateurs à travers la France, revivez son triomphe sur la scène mythique de l’Olympia.

Après la diffusion de ce spectacle inédit à la télévision, W9 poursuivra sa soirée consacrée à l'humoriste avec le documentaire "Ilyes Djadel : en vrai de vrai".

Ce documentaire inédit retrace le parcours fulgurant d’Ilyes Djadel, jeune humoriste originaire d’Hazebrouck, une petite ville du nord de la France, pour qui rien ne laissait présager une telle destinée. C’est à travers une succession d’anecdotes aussi drôles qu’inattendues que l’humoriste revient sur les rencontres et les coïncidences qui ont façonné sa trajectoire et marqué sa vie.

Suivez nous...