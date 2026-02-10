"Qui veut être mon associé ?" jeudi 12 février 2026 sur M6, voici les entrepreneurs du 6ème numéro (vidéo)

Jeudi 12 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le sixième numéro de la 6ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Quel est le point commun entre une boisson violette, un lieu dédié au bien-être des femmes, une application transformant le smartphone en outil médical, une soupe nouvelle génération, un système permettant de ne plus utiliser l’eau potable dans les toilettes, un outil de récompense lorsque l’on réduit sa consommation dans les hôtels ou encore de l’escalade accessible à tous ?

La réponse est simple, ils seront tous présents dans la sixième soirée de "Qui veut être mon associé ?".

Les entrepreneurs du 6ème numéro...

Araw

Dans la continuité du matcha, ou du chai, Emilie et Yassine, un jeune couple d’entrepreneurs, ont découvert une nouvelle boisson, alternative au café. En explorant d’autres cultures, ils découvrent l’ube, une racine violette ancestrale encore méconnue en France. Elle est transformée en poudre instantanée 100 % naturelle. La boisson apporte une énergie douce sans caféine avec un fort pouvoir antioxydant.

Luniwave



Dans les hôtels, comment pousser les clients à faire attention à leur consommation de linge, d’eau et d’énergie ? Voilà la question à laquelle Léonard, Arthur et Eloi ont souhaité répondre. Grâce à un QR code à scanner directement dans les chambres, les clients accèdent à une interface qui leur propose des actions simples pendant leur séjour : réduire le temps de la douche, mieux régler la climatisation ou encore garder les draps ou les serviettes. Chaque action réalisée est mesurée et valorisée grâce à des récompenses, les hôtels peuvent ainsi réduire leur consommation tout en impliquant leurs clients.

Pemlab



Ce lieu dédié à la santé et au bien-être des femmes rassemble dans un même espace des consultations avec des professionnelles de santé et une sélection de produits naturels liés à la santé féminine. Le projet accompagne les femmes à chaque étape de leur vie des premières règles à la ménopause. Les suivis sont assurés par des expertes comme des naturopathes, des psychologues ou des ostéopathes. Chaque parcours est adapté aux besoins spécifiques de chacune. Un projet créé par quatre femmes extraordinaires, dont l’une vous sera sans doute familière : Lorie Pester.

Quantiq

Alain cherchait un moyen simple de mieux prévenir les AVC. Il a développé une technologie de santé capable de transformer un smartphone en outil de mesure médicale. La caméra du téléphone analyse le visage pour mesurer le rythme cardiaque et la respiration. Le résultat est obtenu en une trentaine de secondes sans capteur ni matériel supplémentaire. Une avancée technologique prometteuse qui pourrait contribuer à sauver des milliers de vies.

Supe



Véritable innovation culinaire d’Olivier et Grégory, qui réinventent la soupe traditionnelle. Aujourd’hui, chaque brique de soupe industrielle est composée à moitié d’eau. Une aberration écologique. Il ne leur en fallait pas plus pour créer Supe, la soupe sans O ou plutôt sans eau… Un concentré de légumes bio sans additifs à diluer chez soi.

Wadi

Wadi récupère les eaux grises, issues des douches, éviers et lavabos, des logements afin de leur donner une seconde vie. Une fois triées, nettoyées et désinfectées, elles remplacent l’eau potable initialement utilisée pour les chasses d’eau et arroser les jardins. Les économies réalisées sur la facture d’eau permettent de financer l’installation. Un système vertueux, pour enfin arrêter d’utiliser de l’eau potable lorsque l’on tire la chasse.

Footing vertical



Tout le monde connaît le vélo électrique pour aider les moins sportifs à rouler facilement. Deux champions d’escalade ont décidé d’adapter ce système à leur sport de prédilection. C’est ainsi qu’est né Le footing vertical, un dispositif d’assistance à l’escalade, qui accompagne le grimpeur dans l’effort. L’escalade devient ainsi accessible à tous, y compris aux personnes en surpoids, aux séniors et aux personnes en situation de handicap.

Héliosand

L’humanité a réussi à faire atterrir des robots sur Mars, a créé l’intelligence artificielle mais nous ne savons toujours pas quoi faire de nos déchets, surtout lorsqu’ils sont polluants et toxiques ! Et ce, malgré le fait que chaque seconde qui passe, 70 tonnes de déchets sont enfouies sous terre, qu’un cancer sur deux est lié à la pollution et que chaque année, la biodiversité est réduite de moitié à cause de la pollution… Héliosand a décidé de s’attaquer au recyclage des déchets grâce à sa technologie solaire innovante. En utilisant des loupes solaires géantes, l’entreprise transforme les déchets non recyclables en matériaux réutilisables, réduisant ainsi l’empreinte écologique. Une véritable révolution qui pourrait changer le monde.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Ti3rs



Eva, fondatrice de Ti3rs, avait présenté une application mobile sécurisant les échanges entre parents séparés, notamment en cas de violences conjugales. Séduits par l’impact du projet, 4 investisseurs l’avaient suivie en lui proposant le double de sa demande initiale. Depuis la diffusion, Ti3rs a connu un fort engouement : 5 000 utilisateurs, des téléchargements mensuels en hausse et un chiffre d’affaires multiplié par quatre en un an. Soutenue par ses associés, Eva a pu structurer une équipe de 10 personnes, lancer un réseau d’ambassadrices et s’installer dans de nouveaux locaux. Et ce n’est qu’un début… Retour sur un combat qui ne fait que commencer, avec l’ambition de transformer la vie de milliers de familles à travers le monde.

