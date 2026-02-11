"Danse avec les stars" vendredi 13 février 2026 sur TF1, le prime des histoires personnelles (vidéo)

Vendredi 13 février 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera le troisième prime de "Danse avec les stars" dans lequel les personnalités vont danser sur un moment fort de leur vie.

Les douze personnalités de cette 15ème saison ont fait leurs premiers pas sur les deux précédents primes. Elles ont impressionné les juges et ont déjà créé des liens dans ce nouveau défi.

Cette semaine, la compétition reprend ses droits. Le temps d'une danse, elles devront se raconter dans un show tout en émotions.

Les personnalités vont danser pour raconter un moment fort de leur vie, ce sera l'un des primes les plus émouvants de la saison.

Les histoires personnelles vont faire vibrer "Danse avec les stars" vendredi 13 février à 21:10 sur TF1.

Extrait vidéo

Maghla découvre sa danse et sur quel titre elle va la réaliser

L’occasion de partager avec Adrien pourquoi cette musique fait écho à son histoire

Pour sa personal story, Marcus veut danser pour la star de sa vie : sa maman