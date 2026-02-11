recherche
"Les Victoires de la Musique" : la 41ème cérémonie diffusée vendredi 13 février 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 180
Vendredi 13 février 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera en direct la Seine Musicale la 41ème cérémonie des "Victoires de la Musique". Quels sont les artistes nommés ? On vous dit tout...

Les Victoires de la Musique célèbrent cette année leur 41ème anniversaire !

Une soirée-événement incontournable qui mettra à l'honneur le talent des artistes francophones qui ont marqué cette année.

Les Victoires de la Musique récompensent les talents qui façonnent le paysage musical français. Symbole d’excellence et de diversité, elles mettent en lumière des artistes confirmés et des révélations, reflétant ainsi l'éclectisme et la richesse musicale de notre époque.

Depuis 1985, les Victoires de la Musique s’imposent comme un miroir des évolutions musicales et culturelles.

Cette année, la cérémonie sera présentée par Helena Noguerra et Cyril Féraud.

Les nommés par catégories :

Artiste féminine de l’année :

  • Aya Nakamura
  • Charlotte Cardin
  • Santa
  • Vanessa Paradis

Artiste masculin de l’année :

  • Disiz
  • Feu! Chatterton
  • Pierre Garnier
  • Orelsan

Révélation féminine de l’année :

  • Héléna
  • Miki
  • Theodora

Révélation masculine de l’année :

  • Ino Casablanca
  • L2B
  • Sam Sauvage

Révélation scène :

  • Héléna
  • Miki
  • Theodora

Chanson originale de l’année :

  • Fashion Designa - Theodora
  • Les filles les meufs - Marguerite
  • Mauvais garçon - Héléna
  • Soleil bleu - Luiza
  • Tant pis pour elle - Charlotte Cardin

Spectacle musical, tournée ou concert de l’année :

  • DJ Snake
  • Justice
  • Santa
  • Philippe Katerine

Création audiovisuelle de l’année :

  • Fashion Designa - Theodora
  • Je t’accuse - Suzane
  • Tant pis pour elle - Charlotte Cardin

Album de l’année :

  • Hélé - Héléna
  • Labyrinthe - Feu! Chatterton
  • La fuite en avant - Orelsan
  • Mega BBL - Theodora
  • On s’en rappellera pas - Disiz
Dernière modification le mercredi, 11 février 2026 10:04
