La pièce "Le canard à l'orange" à revoir sur France 4 vendredi 13 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 186
La pièce "Le canard à l'orange" à revoir sur France 4 vendredi 13 février 2026

Vendredi 13 février 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir la pièce “Le canard à l'orange” mise en scène par Nicolas Briançon et captée au Théâtre de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh, sa liaison avec un homme, avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.

Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère, au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end à la maison, afin de régler les questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu’elle juge incongrue.

Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa liaison avec John Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à Hugh à quel point son amant est mieux que lui.

Voici donc Liz Preston (Anne Charrier), Hugh Preston (Nicolas Briançon), John Brownlow (François Vincentelli), Patricia Forsyth, la secrétaire d'Hugh (Alice Dufour), Mme Gray, la gouvernante (Sophie Artur) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.

