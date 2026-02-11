recherche
"Le Bigdil" célèbre la Saint-Valentin sur RMC Story vendredi 13 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 63
"Le Bigdil" célèbre la Saint-Valentin sur RMC Story vendredi 13 février 2026 (vidéo)

Vendredi 13 février 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' vous proposera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel les candidats vont affronter des épreuves spectaculaires pour la Saint-Valentin.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale Saint-Valentin

Dans ce numéro spécial Saint-Valentin, Le Bigdil célèbre l’amour avec humour et bonne humeur. Aux commandes, Vincent Lagaf' mène la danse avec son énergie habituelle, tandis que Bill, fidèle à sa réputation de grand radin, veille jalousement sur les cadeaux… et sur chaque euro mis en jeu.

 Entre épreuves cultes et défis spectaculaires, les candidats devront faire les bons choix pour aller le plus loin possible dans les épreuves de ce numéro, entre le rébus géant, la cascade de voitures et le top 3 de McFly & Carlito…  À la clé : de l’argent, des cadeaux incroyables et, peut-être, le rêve ultime… la mythique voiture.

Une soirée joyeuse et animée à partager en famille !

