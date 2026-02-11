La 17ème saison de "Top Chef" diffusée à partir du 4 mars 2026 sur M6, voici toutes les nouveautés

Mercredi 4 mars 2026 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 17ème saison de "Top Chef" présentée par Stéphane Rotenberg. Quelles sont les nouveautés de cette saison ? On vous dit tout...

En seize saisons, Top Chef est devenu une véritable institution. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement une émission de télévision : c’est un concours reconnu par les professionnels, un rendez-vous incontournable dans le monde de la gastronomie, au même titre que les compétitions culinaires les plus prestigieuses.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 31 anciens candidats passés par Top Chef sont aujourd’hui étoilés… et parfois doublement étoilés comme Stéphanie Le Quellec.

Mais Top Chef ne se limite pas à révéler des talents. L’émission joue aussi un rôle essentiel auprès du grand public. Elle valorise les métiers de la cuisine, elle transmet des valeurs, elle parle de savoir-faire et de bien manger.

La cuisine se renouvelle, Top Chef aussi !

Une saison miroir de l’évolution de la gastronomie Française.

La cuisine est une perpétuelle remise en question. Les chefs doivent s’adapter à un environnement gastronomique en mutation permanente. Aujourd’hui, les grands chefs sortent de leurs restaurants étoilés pour aller toucher le plus grand nombre, ils investissent d’autres formats, d’autres lieux, ils ouvrent des restaurants plus accessibles, des fast-foods créatifs, des chocolateries, des boulangeries, des projets multiples.

Parallèlement, les goûts des consommateurs changent et leurs modes de consommation évoluent significativement au fil du temps.

Dans ce contexte, Top Chef accompagne et incarne cette transformation du métier de chef et illustre dans cette nouvelle saison l’évolution d’une profession qui doit sans cesse se renouveler pour répondre aux attentes contemporaines.

Top Chef renverse la table, une saison "hors les murs"

Cette année, Top Chef va donc totalement sortir de ses murs. Fini les cuisines de Top Chef !

Chaque semaine les jurés testeront les candidats dans un univers culinaire différent. Après plusieurs semaines de compétition, le vainqueur de Top Chef sera celui ou celle qui représentera au mieux le chef de demain : un chef capable de se diversifier et de faire rayonner sa cuisine dans de multiples univers et formats avec toujours la même exigence.

Pour cela, le concours sort les candidats de leur zone de confort et toutes les épreuves seront externalisées dans des décors exceptionnels : à Tignes dans un restaurant panoramique à 3000m d’altitude, sur la plage du Touquet, à l’Abbaye de Collonges à Lyon en hommage à Paul Bocuse, dans un marché de street food ou encore au château de Fontainebleau.

Les brigades disparaissent pour un coaching différent

Les brigades disparaissent et les 5 chefs redeviennent des jurés à part entière : chaque candidat devra désormais affronter seul le regard du jury, défendre sa cuisine, son idée, son talent. Au programme, des dégustations plus stressantes mais aussi davantage de coaching et d’échanges pour comprendre les plats proposés. Seule l’excellence individuelle fait la différence.

La gastronomie se réinvente au contact du réel…

La gastronomie ne se limite plus à la haute cuisine : elle se réinvente au contact du réel, dans la rue, sur la plage, au cœur des terroirs.

Dans cette saison, des univers toujours plus variés et une plus grande diversité de cuisine mais aussi de contraintes : street food, plats du quotidien, plats en lien avec les régions visitées, menus économiques… Aux candidats de sublimer des plats populaires pour un résultat gastronomique. Les candidats devront convaincre aussi bien des MOF que des chefs de palace

Des épreuves surprenantes

Au Touquet, les candidats vont revisiter la gastronomie de plage en sublimant le poisson grillé.

À Tignes, au cœur des montagnes à 3000mètres d’altitude, les candidats vont revisiter le fromage fondu et croustillant et le fameux chocolat chaud.

À l’abbaye de Collonges, lieu emblématique de Paul Bocuse, les candidats vont rendre hommage au chef.

Dans le cirque d’Amiens, les candidats seront départagés par le jury et les “Meilleurs Ouvrier de France” invités.

La Guerre des restos, les candidats relèvent l’épreuve mythique de 48 heures : créer un restaurant de A à Z, de la décoration au concept et à la carte avec 2 menus cette année : 1 pour les adultes et 1 pour les enfants.

Au château de Fontainebleau, épisode 100 % sucré : les candidats défient deux pâtissiers.

24 heures au Peninsula, les candidats vont préparer un petit-déjeuner sportif de luxe.

Le défi de la Boîte noire, les candidats vont devoir reproduire un plat imaginé par Alexandre Mazzia et David Toutain uniquement en le goûtant.

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore va se tenir, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s’affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l’issue de cette compétition secrète, deux d’entre eux feront leur retour dans Top Chef, aux portes des phases finales

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné 2 grands chefs :

Fabien Ferré

Il a marqué l’histoire de la gastronomie en devenant, en 2024, le plus jeune chef français triplement étoilé, à seulement 35 ans. Cette distinction exceptionnelle récompense un parcours fulgurant, fondé sur une maîtrise technique remarquable et une vision culinaire affirmée.

Yoann Conte

Chef doublement étoilé, qui incarne l’excellence de la gastronomie à travers une cuisine sincère et raffinée, sublimant les produits du terroir avec émotion et précision.

Chaque semaine, ces deux chefs seront accompagnés du célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry, pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours Top Chef aux portes des phases finales !