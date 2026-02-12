recherche
"Le dernier cercle", 3ème numéro diffusé sur TF1 samedi 14 février 2026 sur TF1

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 février 2026
Samedi 14 février 2026 à 21:10, Arthur présentera sur TF1 le troisième numéro du jeu "Le dernier cercle" dans lequel 50 candidats, venus de toute la France, vont s’affronter sur une série de questions qui feront chauffer leurs méninges. 

Dans un décor spectaculaire, à 360 degrés, les candidats sont disposés en cercle autour d’Arthur. Il y a en tout 6 cercles qui correspondent chacun à un niveau de difficulté.

Dans chaque cercle, les candidats s’affrontent sur 6 catégories qui les obligent à utiliser toutes les compétences de leur cerveau : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémorisation, le calcul et l’espace. Seuls les meilleurs – ceux qui ont le cerveau le plus complet - gagnent le droit de passer au cercle suivant.

Plus les candidats avancent dans les cercles, plus les questions sont difficiles et plus la sélection devient redoutable ! Jusqu’au dernier cercle où un seul candidat pourra jouer la finale et tenter de remporter les 50 000 euros.

Six cercles, six compétences du cerveau mais un seul vainqueur ! Qui aura le cerveau le plus complet ? Qui aura la capacité d’atteindre la finale et de gagner le jackpot ?

Et vous, devant votre télévision, serez-vous capable de défier votre cerveau jusqu’au dernier cercle ?

