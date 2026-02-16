Le concert de Kendji Girac à Forest National à revoir sur France 4 mercredi 18 février 2026

Mercredi 18 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le concert de Kendji Girac à Forest National capté les 10 et 11 novembre 2017.

Phénomène révélé dans The Voice, Kendji Girac est désormais un artiste incontournable de la chanson française, avec un premier album vendu à 1,3 million d’exemplaires et un second à plus de 900 000 exemplaires.

Il se produit lors d'un concert à guichets fermés à Forest National à Bruxelles pour interpréter ses tubes, parmi lesquels "Andalouse", "Conmigo", "Les Yeux de la mama" ou encore "No Me Mires Mas".

À noter que Kendji Girac sera de passage à Bruxelles pour célébrer ses 10 ans de carrière. Face au succès de la billetterie, ce ne sont pas une, mais deux dates qui sont prévues à Forest National en 2026.