"Cauchemar en cuisine" à Sète, Philippe Echebest retourne chez Bachir mercredi 18 février 2026 sur M6 (vidéo)

Mercredi 18 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir pour la seconde fois dans un restaurant en grande difficulté à Sète.

À Sète, Philippe Etchebest fait son retour dans le routier de Bachir et de sa famille.

Il y a quelques mois, le chef était intervenu après l’appel à l’aide d’Aurora, la serveuse. Mais cette première tentative s’était soldée par un échec : Bachir, le gérant, était absent et son fils Yacine avait pris la fuite à l’arrivée du chef. Impossible, à l’époque, d’aller au bout de la mission.

Cette fois, tout le monde est présent, mais dès son arrivée Philippe Etchebest va vivre une expérience particulièrement éprouvante. Décoration glaciale, buffet tristement garni de produits industriels, cuisine sans âme : le constat est sévère. Plus grave encore, l’équipe semble avoir totalement baissé les bras.

Face à un établissement en perte totale de repères et à une famille au bord de la rupture, le chef va devoir redoubler d’efforts pour comprendre ce qui a mené ce routier dans l’impasse.

Parviendra-t-il à réveiller une équipe résignée et à provoquer le déclic nécessaire pour sauver le restaurant ?

« Tu ne t’échappes pas cette fois-ci, je te tiens ! »

Le chef Etchebest rencontre (enfin) le restaurateur qui s’était enfui en le voyant arriver.