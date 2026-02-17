"Qui veut être mon associé ?" spéciale inventeurs jeudi 19 février 2026 sur M6, voici les inventions de ce numéro (vidéo)

Jeudi 19 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le premier numéro "Qui veut être mon associé ?" spéciale inventeurs, une soirée exceptionnelle dédiée à celles et ceux qui transforment un problème du quotidien en idée ingénieuse, puis en projet ambitieux.

Aux côtés des investisseurs emblématiques de la saison, Ariane Daguin rejoint le programme pour la première fois, tandis que Jean-Pierre Nadir fait son grand retour. Une ligne d’investisseurs inédite pour des négociations sous haute tension.

Du confort de lecture à la confidentialité des appels, de la santé des femmes aux équipements qui révolutionnent la maison, des inventions surprenantes, utiles et parfois bouleversantes défileront sur le plateau.

Derrière chaque projet, une histoire forte et un besoin réel auxquels ces inventeurs ont décidé de répondre coûte que coûte.

La soirée sera aussi marquée par un retour exclusif sur le parcours de deux inventeurs emblématiques, pour découvrir ce que sont devenus leurs rêves après l’émission.

Des idées, des risques, des émotions… et peut-être les succès de demain.

Les inventeurs du 1er numéro...

Evena

Bruno Brunel travaille dans le bâtiment depuis plus de 20 ans. Avec sa femme, à l’occasion d’une rupture d’oeufs pendant le covid, ils se sont découvert une passion : les poules. Confrontés aux nuisibles attirés par la nourriture au sol, ils ont cherché des solutions pour leur élevage sans jamais rien trouver. Il n’en fallait pas plus pour les inciter à concevoir l’équipement idéal avec une imprimante 3D. Voilà comment Evena a vu le jour !

Lizia



Pensée pour celles et ceux qui aiment lire sans déranger, Cédric et Lucas ont développé une lampe de lecture qui diffuse une lumière ciblée, douce et précise, uniquement là où il faut. Discrète, design et intuitive, Lizia s’adapte à toutes les situations en offrant un confort visuel optimal tout en préservant l’intimité et le calme de l’entourage. En deux ans, ces deux jeunes entrepreneurs battent des records de vente… ne leur reste plus qu’à séduire nos investisseurs

Artombal



Frédéric a eu une idée simple… Proposer des pierres tombales en kit à monter soi-même. Sa vision : proposer une alternative moins chère aux familles, qu’il aimerait pouvoir vendre directement en grandes surfaces ou magasins de bricolage. Un projet osé, certes, mais comme le disait Richard Branson : “Si les gens ne vous traitent pas de fou, c’est que vous ne pensez pas assez grand.”

Platypool

En 2005, Jean-Jacques, serial inventeur, cherche une solution simple pour garder sa piscine propre sans effort excessif. Il imagine alors une épuisette flottante, légère et facile à manier. En 2020, sa fille Gwenaëlle découvre l’invention, et cette fois, elle sent que son papa tient quelque chose. Après plusieurs tests, un brevet déposé et huit prototypes affinés, Platypool prend forme. Aujourd’hui Gwenaëlle vient présenter le projet de son papa aux investisseurs. Espérant obtenir la reconnaissance qu’il mérite.

Skyted



Pour celles et ceux qui veulent poursuivre une conversation professionnelle et confidentielle dans le train sans déranger leurs voisins. Pour les amoureux qui souhaitent se dire “je t’aime” dans le métro, sans gêner les autres passagers. Pour les parents qui veulent recadrer leur enfant sans se sentir jugés dans un open space… Une solution existe : Skyted. Un casque nouvelle génération qui permet de passer des appels à voix basse, sans déranger son entourage, tout en étant parfaitement entendu par son interlocuteur, comme si vous parliez à voix haute. Alors, simple invention… ou véritable révolution ?

Athana

Athana est née de l’expérience personnelle de Marina, confrontée aux symptômes de la ménopause et au manque de solutions adaptées. Touché par le quotidien de sa mère, Thaddée, son fils, cherche une alternative non hormonale pour la soulager de ses bouffées de chaleur. De cette démarche naît Héra, un dispositif utilisant le froid pour apporter un soulagement immédiat. Développé après deux ans de recherche avec des professionnels de santé, l’appareil propose enfin une approche simple et sans hormones pour améliorer le confort de vie des femmes, mais aussi les malades en chimio, et les victimes de canicules.

Marinette



La Marinette est un dispositif conçu pour permettre aux femmes d’uriner debout, en intérieur comme en extérieur. En bref, on ne s’accroupit plus, on ne baisse plus son pantalon, plus besoin de buisson ! Enfin, la liberté et la sécurité assurées pour tout.es, en balade, rando, voyage ou festival. Vous n’êtes pas près d’oublier le dispositif, ni l’entrepreneuse qui l’a conçu : Marie, une sexagénaire qui vit à cent à l’heure, avec une passion débordante pour son innovation.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des d éfis majeurs. Retour sur ces success stories !

Black-Line



Sylvain et Rémi ont imaginé un système permettant d’ajuster l’orientation du pied sur une planche de snowboard afin d’améliorer le confort et la posture des riders. Lors de leur passage dans la saison 1 de “Qui veut être mon associé ?” ils décrochent l’accompagnement d’Éric Larchevêque et lancent rapidement l’industrialisation du produit. Les débuts sont prometteurs, avec des ventes et des précommandes à l’international, mais la crise sanitaire vient brutalement freiner leur développement. Après une période particulièrement difficile, le projet évolue et prend une nouvelle direction. Aujourd’hui, l’aventure Black-Line connait un rebond spectaculaire. Bienvenue dans le roller-coaster de l’entrepreneuriat.

Vertuoso



Romain a fondé Vertuoso pour lutter contre la pollution directement à la source, grâce à des filtres installés dans les égouts. Lors de son passage dans “Qui veut être mon associé ?” le projet en est encore aux débuts de l’industrialisation avec un enjeu immense. Grâce au soutien de Jean-Pierre Nadir et Marc Simoncini, Romain gère correctement la séparation avec son associé. Il fait évoluer sa gamme et en poursuit son développement. A force de persévérance et d’acharnement, Vertuoso ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre qui s’annonce prometteur !

