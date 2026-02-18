"La Folie Offenbach" avec Cyril Féraud à revoir sur France 4 vendredi 20 février 2026

Vendredi 20 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "La Folie Offenbach", une émission dans laquelle Cyril Féraud vous invite à chanter, à danser et à rire avec le roi de l'opéra-comique : Offenbach !

Au programme : du cancan, des froufrous et de la belle et grande musique portée par des voix magnifiques ! De jeunes et talentueux chanteurs lyriques, accompagnés par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, sous la direction de Didier Benetti, ainsi que les danseuses du Moulin-Rouge, vous entraînent dans l’univers joyeux, loufoque et coloré d’Offenbach, depuis le mythique théâtre des Folies Bergère.

Ce spectacle entièrement mis en scène et en costumes permettra de découvrir d’incroyables pépites injustement méconnues, sans oublier les airs incontournables inscrits dans toutes les mémoires, que l’on soit mélomane ou non !

Le programme sera porté par une quinzaine de chanteurs lyriques, qui excellent tant par leur talent musical que par leur jeu de scène : Tatiana Probst, Amélie Robins, Mélanie Boisvert, Éléonore Pancrazi, Antoinette Dennefeld, Violette Polchi, Valentine Lemercier, Sébastien Droy, Pierre-Antoine Chaumien, Éric Huchet, Florian Laconi, Rémy Mathieu, Armando Noguera, Jean-Luc Ballestra, Ugo Rabec, Régis Mengus et Marc Barrard.