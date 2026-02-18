recherche
"Le Bigdil" spéciale carnaval sur RMC Story vendredi 20 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 février 2026 114
Vendredi 20 février 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui s’habille aux couleurs du Carnaval pour un numéro spécial placé sous le signe de la fête et de la bonne humeur.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale Carnaval

À l’occasion de Mardi gras, "Le Bigdil" s’habille aux couleurs du Carnaval pour un numéro spécial placé sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Comme à l'accoutumée, Vincent Lagaf’ recevra plusieurs candidats qui devront relever une série d'épreuves pour tenter de remporter des cadeaux. Il sera entouré de Bill, plus que jamais fidèle à sa réputation de grand radin, attentif au moindre cadeau… et au moindre euro en jeu.

Décors colorés, déguisements et épreuves emblématiques rythmeront cette soirée spéciale. Entre la piñata, la caisse à savon ou encore le fil électrique, les candidats devront faire les bons choix et garder leur sang-froid pour aller le plus loin possible dans les épreuves et tenter de repartir avec de l’argent, des cadeaux… et, peut-être, la mythique voiture du Bigdil !

Petits et grands, préparez-vous à passer une soirée colorée, pleine de suspense et de rires.

Divertissements
