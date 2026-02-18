recherche
"Basique, le concert" de Feu! Chatterton vendredi 20 février 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 février 2026
"Basique, le concert" de Feu! Chatterton vendredi 20 février 2026 sur France 2 © Antoine Monegier du Sorbier - Morgane Production

Vendredi 20 février 2026 à 22:45 sur France 2, Feu! Chatterton emportera le plateau de "Basique, le concert" dans une expérience immersive au cours de laquelle le groupe reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

Groupe incontournable de la scène française contemporaine, Feu! Chatterton s’est imposé au fil des années comme l’un des collectifs les plus singuliers et audacieux de sa génération. Porté par la voix habitée d’Arthur Teboul et une écriture poétique reconnaissable entre toutes, le quintet mêle avec élégance rock, électro et chanson française.

Après le succès retentissant de Palais d’argile et plus récemment de Labyrinthe, albums salués par la critique et le public, Feu! Chatterton poursuit son exploration musicale et scénique avec une intensité toujours renouvelée. Ce soir, le groupe investit le plateau de Basique, le concert pour offrir une performance puissante, magnétique et profondément incarnée.

Au programme, une setlist riche, mêlant titres emblématiques et morceaux plus récents : « La Malinche », « Mille Vagues », « Allons voir », « Un monde nouveau », « Compagnons » ou encore « L’Affiche rouge ». Des chansons portées par une énergie collective, qui résonnent auprès du public.

Les textes, profonds et engagés, interrogent notre monde sur des thèmes universels, tels que l’amour, la quête de sens et les bouleversements intimes et collectifs. Une écriture sensible, qui fait de Feu! Chatterton un groupe à part dans le paysage musical français.

Pour sublimer ce moment hors du temps, Basique, le concert déploie un dispositif scénique soigné et immersif : jeux de lumières, projections visuelles et mise en scène épurée pensée pour magnifier la puissance du live. Depuis leur canapé, les téléspectateurs seront plongés au cœur d’un concert intense et profondément vivant.

Un moment rare et vibrant, où Feu! Chatterton confirme, une fois encore, sa place parmi les groupes majeurs de la scène française actuelle.

mercredi, 18 février 2026
Divertissements
L'actualité TV

Suivez nous...