"Un amour de jeunesse" avec Stéphane de Groodt et Isabelle Gélinas sur France 4 jeudi 26 février 2026

Jeudi 26 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Un amour de jeunesse", une pièce écrite et mise en scène par Ivan Calbérac, captée au Théâtre de la Renaissance en mars 2020.

Une comédie sur l’amour, l’argent, les idéaux de jeunesse, la personne qu’on rêvait d’être à vingt ans, celle qu’on est devenue bien des années plus tard… Et le léger décalage entre les deux.

L'histoire en quelques lignes...

A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.

Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans l’internet et vit avec Diane, une romancière d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine. Antoine se lance alors dans un mensonge insensé : faire croire à Maryse qu’il est encore plus pauvre qu’elle… Et le pire c’est que ça pourrait marcher.

Avec : Stéphane de Groodt, Isabelle Gélinas, Olivia Côte, Nelly Clara et Sébastien Pierre.