"Qui veut être mon associé ?" jeudi 26 février 2026 sur M6, spéciale inventeurs, voici les 7 projets de ce numéro (vidéo)

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, M6 diffusera le dernier numéro de la saison de "Qui veut être mon associé ?". Dans cette seconde spéciale inventeurs, M6 propose une soirée exceptionnelle dédiée à celles et ceux qui transforment un problème du quotidien en idée ingénieuse, puis en projet ambitieux.

Pour cette deuxième soirée spéciale Inventeurs, "Qui veut être mon associé ?" propulse les téléspectateurs au cœur de l’innovation.

Sept projets inédits entrent dans l’arène, portés par des inventeurs prêts à réinventer le quotidien. Santé, énergie, musique, jardin, objets malins… Autant de secteurs explorés à travers des idées audacieuses, concrètes et parfois déroutantes, qui pourraient bien changer notre façon de vivre et de consommer.

Les inventeurs du 2ème numéro...

Piano LED

Piano LED est né de la rencontre entre la musique et l’ingénierie. Pianiste passionné, Anthony cherche une manière plus intuitive d’apprendre et de progresser au piano. Il imagine alors un système lumineux capable de guider le jeu, note après note. En 2021, le projet prend forme et devient une startup qui permet aujourd’hui à tout le monde de jouer du piano facilement, à la maison, et sans solfège.

Ears 360

Ears 360 est né d’un constat simple : le nettoyage des oreilles repose encore sur des gestes inadaptés, parfois risqués, et souvent accompagnés d’une aberration écologique due à l’utilisation massive de cotons-tiges jetables. Une équipe mêlant experts de l’audition, chercheurs et ingénieurs s’est réunie alors pour imaginer une alternative efficace au fameux bâtonnet. De cette réflexion naît un dispositif réutilisable conçu pour nettoyer le conduit auditif en douceur, sans l’endommager.

Artombal



Frédéric a eu une idée simple… Proposer des pierres tombales en kit à monter soi-même. Sa vision : proposer une alternative moins chère aux familles, qu’il aimerait pouvoir vendre directement en grandes surfaces ou magasins de bricolage. Un projet osé, certes, mais comme le disait Richard Branson : “Si les gens ne vous traitent pas de fou, c’est que vous ne pensez pas assez grand.”

Sajuthise

En observant les gestes quotidiens des porteurs de lunettes, un constat s’impose : nettoyer ses verres sans les abîmer reste un défi. Pendant trois ans, Thierry a développé une formule non toxique pour répondre à ce problème. Le résultat est un stick polyvalent, capable de nettoyer efficacement non seulement les lunettes, mais aussi les écrans de téléphones, d’ordinateurs, de casques, et bien plus encore. Adapté aux adultes comme aux enfants, ce produit offre un résultat bluffant. Thierry, dont le parcours de vie est hors norme, va venir défendre sa marque, dans laquelle il croît profondément

BeeZen

Découvrez BeeZen, une invention née dans un garage, qui sauve des vies et protège les abeilles en éradiquant les frelons sans produits chimiques. Ce dispositif ingénieux utilise un système d’aspiration pour éradiquer les frelons asiatiques, tout en gardant l’utilisateur à distance. Simple et sûr, BeeZen évite l’usage d’insecticides, préservant ainsi l’environnement, les abeilles, tout en sauvant des vies.

Nereis

Au départ, deux fondateurs et une envie : explorer le monde sous-marin autrement. En réfléchissant à la manière de « voler » sous l’eau, ils imaginent un système inspiré des foils, utilisant la vitesse pour plonger sans moteur ni hélice. Le concept est progressivement simplifié jusqu’à devenir un objet tenu à la main : comme une aile de baleine qui vous permet de nager comme un poisson dans l’eau.

Pillqare s’adresse à celles et ceux pour qui la prise de médicaments devient une source d’oubli ou d’inquiétude. Le dispositif distribue automatiquement les traitements au bon moment, avec des rappels visuels et sonores. En cas d’oubli, le système alerte le patient et ses proches. Un logiciel associé permet de suivre les prises à distance et d’intervenir rapidement si nécessaire. Une solution pensée pour sécuriser le quotidien des patients et rassurer leur entourage.

Oblanc

Quand Valérie, experte en gestion, s’est retrouvée à jouer les coloristes amateurs pendant le confinement, elle a vite compris que se teindre les cheveux seule relevait de l’acrobatie capillaire, surtout sans l’aide d’Odile, sa coiffeuse de longue date. De cette aventure capillaire est né un applicateur révolutionnaire pour dompter la coloration à domicile. Et voilà comment, en 2022, coiffeuse et cliente ont créé Oblanc afin de sauver nos cheveux de nos propres maladresses !

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des d éfis majeurs. Retour sur ces success stories !

Quiet

Quiet avait présenté une vaisselle destinée à la restauration collective, capable de réduire jusqu’à 85 % du bruit en salle. Repartis sans investissement, notamment en raison d’une valorisation jugée trop élevée, ils ont pourtant appliqué les conseils reçus sur le plateau. Après la diffusion, l’intérêt des professionnels explose : des centaines de demandes, des dizaines de contrats signés et une forte progression du chiffre d’affaires. En ajustant leur modèle économique, l’entreprise change de trajectoire. Cerise sur le gâteau, Alice Lhabouz leur propose ses conseils afin de les aider dans leur développement. Grâce à elle, ils envisagent désormais une nouvelle étape stratégique !

Reevolt

Charlène et Kevin s’étaient présentés avec Reevolt, une application tout juste lancée qui récompense les économies d’énergie en se connectant au compteur Linky. Sans chiffre d’affaires et avec un modèle encore fragile, ils avaient essuyé de nombreuses questions avant de convaincre Jean-Pierre Nadir d’investir. Après la diffusion, les téléchargements explosent mais le plus gros changement, n’est pas là… Vous allez le découvrir, la petite entreprise que personne ne voyait venir a totalement changé d’échelle grâce à l’accompagnement de leur investisseur.

