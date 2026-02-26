"Le Bigdil" fête les grands-mères sur RMC Story samedi 28 février 2026 (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui fête cette semaine les grands-mères avec humour, tendresse et une bonne dose de folie.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale fête des grands-mères

Dans ce numéro spécial mamy, "Le Bigdil" célèbre les grands-mères à l’occasion de leur fête, le 1er mars, avec humour, tendresse et une bonne dose de folie.

Aux commandes, Vincent Lagaf' retrouve l’esprit du jeu et embarque les candidats dans une soirée pleine de surprises, pendant que Bill, toujours aussi avare, garde un œil très attentif sur les cadeaux… et sur chaque euro mis en jeu.

Entre épreuves cultes et défis mémorables, les candidats devront faire les bons choix pour aller le plus loin possible, entre les gobos, l’addition en l’air ou encore le redoutable "Retrouve-moi si tu peux". À la clé : de l’argent, des cadeaux, et peut-être le graal absolu… la mythique voiture.

Une émission spéciale, festive et chaleureuse, à partager en famille, pour célébrer les mamys comme il se doit.