La pièce "C'était quand la dernière fois ?" avec Virginie Hocq et Zinedine Soualem sur France 4 dimanche 1er mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 février 2026 119
Dimanche 1er mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera la pièce “C'était quand la dernière fois ?” avec Virginie Hocq et Zinedine Soualem, une comédie délirante et pleine de rebondissements.

L'histoire en quelques lignes...

Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s'en débarrasser de manière « définitive » ?... Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée, une femme va commettre le pire : l'indicible et inavouable acte d'empoisonner son mari. Une comédie délirante et pleine de rebondissements.

Virginie Hocq et Zinedine Soualem forment un couple diaboliquement drôle. Toute leur folie, leur inventivité est mise au service de la comédie. Ainsi, ils donnent vie à deux personnages qui brillent par leurs failles, leurs fragilités, leurs maladresses, à la fois drôles et attachants.

Une pièce d'Emmanuel Robert-Espalieu mise en scène par Johanna Boyé.

Dernière modification le vendredi, 27 février 2026 11:54
Publié dans Divertissements, Dimanche
Suivez nous...