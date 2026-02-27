"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 1er mars 2026 sur France 3

Dimanche 1er mars 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 1er mars 2026, en première partie, Michel Drucker recevra : Michel Boujenah, André Dussolier, Guillaume Bouchède, Sarah Schawb, Alex Fredo, Nelson Monfort.

En seconde partie, Michel Drucker recevra : Julia Vignali, Thomas Dutronc, Laurent Mariotte, Alice Pol et Emmanuel Chaunu.