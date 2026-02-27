recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er mars 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 février 2026 237
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er mars 2026 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 1er mars 2026 à 16:05 pour redécouvrir les meilleurs moments de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités que vous allez pouvoir revoir dans ce best of .

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Ce dimanche 1er mars 2026, Frédéric Lopez vous propose de voir ou de revoir les meilleurs moments de l'émission avec huit invités : Stéphanie Le Quellec, Shy'm, Jean-Pierre Foucault, Éric Dupond-Moretti, Arnaud Tsamere, Kelly Massol et Garou.

Retour des inédits...

Après une pause en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver, "Un dimanche à la campagne" revient dès la semaine prochaine avec un numéro inédit.

Dimanche 8 mars 2026, Frédéric Lopez accueillera Booder, Tina Arena et Laurent Mariotte.

Dernière modification le vendredi, 27 février 2026 13:06
