Le concert de Soprano à l'Accor Arena diffusé sur France 4 mercredi 4 mars 2026

Accompagné de 400 choristes, Soprano met toute son énergie et son sens du partage dans un show qui nous fait vibrer du début à la fin.
Célèbre pour ses titres tels que « Cosmo », « En feu » ou « Dingue », le chanteur a obtenu de nombreuses récompenses durant sa carrière, dont 3 NRJ Music Awards de l'artiste masculin francophone de l'année.
Il a collaboré avec de nombreux artistes, tels que Slimane, Jul, Vianney, Kendji Girac, Ninho ou encore M Pokora et s'inscrit dans le petit cercle fermé des artistes ayant déjà rempli un Stade de France !