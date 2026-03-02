Le concert de Soprano à l'Accor Arena diffusé sur France 4 mercredi 4 mars 2026

Mercredi 4 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera de concert de Soprano capté en décembre dernier à l'Accor Arena dans lequel l'artiste marseillais enflamme la scène parisienne.

Accompagné de 400 choristes, Soprano met toute son énergie et son sens du partage dans un show qui nous fait vibrer du début à la fin.

Célèbre pour ses titres tels que « Cosmo », « En feu » ou « Dingue », le chanteur a obtenu de nombreuses récompenses durant sa carrière, dont 3 NRJ Music Awards de l'artiste masculin francophone de l'année.

Il a collaboré avec de nombreux artistes, tels que Slimane, Jul, Vianney, Kendji Girac, Ninho ou encore M Pokora et s'inscrit dans le petit cercle fermé des artistes ayant déjà rempli un Stade de France !