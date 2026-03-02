recherche
Divertissements

Le concert "Arena Tour" d'Indochine diffusé en direct sur TMC mercredi 4 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 mars 2026 128
Le concert "Arena Tour" d'Indochine diffusé en direct sur TMC mercredi 4 mars 2026

À ne pas manquer mercredi 4 mars 2026 à 21:25 sur TMC, la diffusion du concert "Arena Tour" d'Indochine en direct depuis la scène de l'Accor Arena.

Lancée en janvier 2025, L'Arena Tour s'est imposée comme la tournée phénomène détenant le record historique d'affluence (artistes français et étrangers confondus) sur les territoires francophones.

Indochine devient ainsi le tout premier groupe à franchir le cap du million et au-delà de billets vendus. 110 dates sold out, plus d'1,2 million de spectateurs, plus de 2:30 de concert.

Pour cette soirée d'exception, Indochine interprétera ses plus grands succès "J'ai demandé à la lune", "Alice & June", "Un Eté Français", "L'Aventurier", "Trois nuits par semaine"... ainsi que des titres issus du dernier album "Babel Babel" (double disque de platine avec plus de 286 000 exemplaires vendus) comme "L'Amour Fou", "Le Chant des Cygnes", "La Belle et la Bête", "Annabelle Lee", "Sanna sur la Croix"...

Un concert évènement à ne manquer sous aucun prétexte !

Dernière modification le lundi, 02 mars 2026 13:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

2ème numéro de &quot;Plein les yeux&quot; avec Carole Rousseau et Jacques Legros sur RMC Story mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

2ème numéro de "Plein les yeux" avec Carole Rousseau et Jacques Legros sur RMC Story mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

02 mars 2026 - 13:19

Sur le même thème...

1er épisode de &quot;Top Chef&quot; mercredi 4 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

1er épisode de "Top Chef" mercredi 4 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

02 mars 2026 - 12:05

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...