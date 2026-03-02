Le concert "Arena Tour" d'Indochine diffusé en direct sur TMC mercredi 4 mars 2026

À ne pas manquer mercredi 4 mars 2026 à 21:25 sur TMC, la diffusion du concert "Arena Tour" d'Indochine en direct depuis la scène de l'Accor Arena.

Lancée en janvier 2025, L'Arena Tour s'est imposée comme la tournée phénomène détenant le record historique d'affluence (artistes français et étrangers confondus) sur les territoires francophones.



Indochine devient ainsi le tout premier groupe à franchir le cap du million et au-delà de billets vendus. 110 dates sold out, plus d'1,2 million de spectateurs, plus de 2:30 de concert.

Pour cette soirée d'exception, Indochine interprétera ses plus grands succès "J'ai demandé à la lune", "Alice & June", "Un Eté Français", "L'Aventurier", "Trois nuits par semaine"... ainsi que des titres issus du dernier album "Babel Babel" (double disque de platine avec plus de 286 000 exemplaires vendus) comme "L'Amour Fou", "Le Chant des Cygnes", "La Belle et la Bête", "Annabelle Lee", "Sanna sur la Croix"...

Un concert évènement à ne manquer sous aucun prétexte !