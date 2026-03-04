"Danse avec les stars" vendredi 6 mars 2026 sur TF1, le prime des danseurs mystères

Vendredi 6 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera le cinquième prime de "Danse avec les stars" dans lequel les personnalités vont découvrir au dernier moment l'identité de la personne avec laquelle elles vont danser...

Cette semaine, suspens et effet de surprise total sur le parquet de "Danse avec les stars" avec le prime tant attendu des « danseurs mystères ».

Un danseur ou une danseuse mystère dont ils ignorent l'identité va rejoindre les personnalités encore en compétition.

Les personnalités découvriront direct quelle est la personne qui va danser avec eux... Motivante ou déstabilisante, c'est une épreuve qui va les faire passer par toutes les émotions !

Malgré la surprise et l'émotion, les personnalités devront rester concentrées pour assurer le show et bousculer la compétition.

Qui sera dans le haut du classement ? Qui va quitter la compétition ?

"Danse avec les stars", le prime des danseurs mystères, vendredi 6 mars 2026 à 21:10 sur TF1.