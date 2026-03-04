La pièce "La maîtresse de mon fils" d'Alexis Macquart à revoir sur France 4 vendredi 6 mars 2026

Vendredi 6 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "La maîtresse de mon fils", une pièce de théâtre captée au Palais des Glaces avec Camille Lavabre et François Vincentelli.

L'histoire en quelques lignes...

Lionel, la quarantaine, père de famille divorcé et célibataire, est convoqué à l'école de son fils suite à un cours d'éveil à l'art pictural au prétexte qu'un de ses dessins serait selon la maîtresse un peu trop porté sur "la chose".

Entre sidération et colère devant les arguments qu'il trouve absurdes pour condamner un garçon de 8 ans, Lionel va tout faire pour ébranler ses certitudes.

Cette première entrevue musclée marquera le début d'une série de rencontres entre le parent et l'institutrice qui les mènera là où ils ne s'y attendaient absolument pas.

Un spectacle écrit par Alexis Macquart et mis en scène par Nicolas Briançon.

Avec Camille Lavabre et François Vincentelli.